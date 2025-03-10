Курська область — як зупинка розвідданих вплинула на ситуацію

Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Припинення обміну розвідувальними даними між Україною та США може бути одним із факторів, які сприяли успіхам окупантів у Курській області. У Кремлі заявили, що скористаються такою нагодою.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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У звіті зазначили, що 6 і 7 березня російські війська активізували наступальні дії у Курській області з метою витіснення українських захисників. Один із українських чиновників розповів, що призупинення обміну розвідданими із США найбільше вплинуло на операції України на Курщині.

"Раніше окупанти не ставили пріоритетом зусилля з витіснення українських сил з Курської області над подальшим просуванням на сході України, попри те, що наприкінці 2024 року було зосереджено достатнє угруповання сил для цього", — йдеться у матеріалі.

Наразі прямий зв'язок між призупиненням обміну розвідданими з США та початком розвалу української операції в Курській області неясний, хоча в Кремлі нещодавно оголосили про свій намір скористатися цією ситуацією, щоб "завдати максимальної шкоди" українським силам "на землі" протягом обмеженого періоду до можливого відновлення військової допомоги від США до України.

Нагадаємо, 8 березня журналіст Юрій Бутусов заявив про прорив окупантів на Курщині через трубопровід. Це відбулося в районі міста Суджа.

За даними DeepState, разом з росіянами біля Суджі наступають війська КНДР. Однак вони зазнають там великих втрат.

Водночас військовий розповів, що на Курщині росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ та оточити українських захисників. Армія РФ атакує наших воїнів щодня.