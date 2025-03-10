Курская область — как остановка разведданных повлияла на ситуацию

Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Прекращение обмена разведывательными данными между Украиной и США может быть одним из факторов, которые способствовали успехам оккупантов в Курской области. В Кремле заявили, что воспользуются такой возможностью.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

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В отчете отметили, что 6 и 7 марта российские войска активизировали наступательные действия в Курской области с целью вытеснения украинских защитников. Один из украинских чиновников рассказал, что приостановление обмена разведданными с США больше всего повлияло на операции Украины в Курской области.

"Ранее оккупанты не ставили приоритетом усилия по вытеснению украинских сил из Курской области над дальнейшим продвижением на востоке Украины, несмотря на то, что в конце 2024 года была сосредоточена достаточная группировка сил для этого", — говорится в материале.

Сейчас прямая связь между приостановлением обмена разведданными с США и началом развала украинской операции в Курской области неясна, хотя в Кремле недавно объявили о своем намерении воспользоваться этой ситуацией, чтобы "нанести максимальный ущерб" украинским силам "на земле" в течение ограниченного периода до возможного восстановления военной помощи от США в Украину.

Напомним, 8 марта журналист Юрий Бутусов заявил о прорыве оккупантов на Курщине через трубопровод. Это произошло в районе города Суджа.

По данным DeepState, вместе с россиянами возле Суджи наступают войска КНДР. Однако они несут там большие потери.

В то же время военный рассказал, что на Курщине россияне пытаются прорвать оборону ВСУ и окружить украинских защитников. Армия РФ атакует наших воинов ежедневно.