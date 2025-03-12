Россияне активизировали наступление на Суджу — что происходит в Курской области

Российский военный в Суджанском районе. Фото: росСМИ

Российские вооруженные силы продолжают продвигаться в Курской области и, вероятно, начали наступление на Суджу. Ряд российских военных блогеров заявили о заходе военных в ряд населенных пунктов вблизи Суджи.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института исследования войны (ISW).

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Аналитики ISW заметили, что геолокационные материалы, опубликованные 11 марта, свидетельствуют о захвате населенных пунктов Бондаревка, Замостье и Махновка, расположенных к юго-востоку от Суджи. Дополнительные кадры, которые были обнародованы 10 и 11 марта, показывают, что российские войска продвинулись в центральную часть Зазулевки, к юго-восточной окраине Колмакова и к югу от Куриловки.

Карта боевых действий на Курщине. Фото: ISW

Российские военные блогеры сообщили о захвате Казачьей Локни, расположенной к северу от Суджи. По их данным, недавние успехи оккупантов в этом районе заставили украинские силы отойти из Казачьей Локни и Княжего 2. Кроме того, российские источники утверждают, что войска РФ заняли Колмаков и Дмитрюков, а также продвинулись восточнее Свердликова по трассе 38К-030, которая ведет к Судже.

Российские милблогеры также заявляют, что подразделения 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии, 155-й морской пехотной бригады и 11-й воздушно-десантной бригады продолжают наступательные действия. Они утверждают, что оккупанты достигли окрестностей Заолошенки и пытаются войти в Суджу со стороны Мирного.

Наступательные действия продолжаются также к северу от Суджи в районах Казачьей Локни, Южного, Кубаткино, Ивашковского, а также вблизи украинской границы в Сумской области, в частности возле Журавки. Сообщается, что российский десантно-штурмовой отряд "Ветераны" действует вблизи Мирного.

Кроме того, начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов 11 марта посетил командный пункт в Курской области. Там он заслушал доклад командующего группировкой войск в этом регионе генерал-полковника Валерия Солодчука и других военных руководителей о ходе боевых действий.

Военные действия на границе Сумщины и Курщины начали усиливаться

Российские силы продолжают рейдовые атаки вдоль границы Сумской и Курской областей. Геолокационные данные, опубликованные 10 марта, свидетельствуют о продвижении диверсионно-разведывательных групп оккупантов в направлении Теткино.

Украинские военные сообщили, что небольшие российские подразделения пытаются закрепиться в отдельных районах Сумской области. В то же время Россия усиливает атаки дронами и артиллерийские обстрелы приграничных населенных пунктов.

Напомним, о попытках прорыва российских войск в Курской области стало известно недавно.

Также стало известно, что в прорыве в Курской области участвуют и военные КНДР.

Несколько групп российских войск пошли на штурм в Курской области, которые зашли с нескольких сторон.

Ранее Институт исследования войны объяснил, как остановка обмена разведданными между США и Украиной могла повлиять на боевые действия в Курской области.