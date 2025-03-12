Бои в Курской области продолжаются — в ЦПД опровергли фейки об отходе Сил обороны

Украинские военные. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко прокомментировал информацию о якобы отходе Сил обороны из Курской области. По его словам, это фейк, сейчас бои продолжаются.

Об этом Андрей Коваленко сообщил в Telegram в среду, 12 марта.

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"Бои на Курщине сейчас продолжаются, бои в направлении Суджи также продолжаются", — подчеркнул Коваленко.

По его словам, информация о захвате россиянами Суджи сейчас не соответствует действительности.

Пост Коваленко. Фото: скриншот

Что говорят в DeepState

DeepState пишет, что сейчас бои продолжаются в окрестностях Суджи. Противник интенсивно наступает с восточного и северного направлений, привлекая накопленные ресурсы, собранные в течение длительного времени.

Карта боевых действий. Фото: DeepState

"Сетью, в частности, в Telegram-каналах после обновления распространяются сообщения о полном выходе из города Суджа, что не соответствует действительности, ведь людям, которые распространяют такие заявления стоит внимательнее смотреть на карту и видеть серую зону на северных и западных окраинах города, где продолжаются бои, несмотря на публикации от московитов в центре Суджи", — говорится в сообщении.

Пост DeepState. Фото: скриншот

Напомним, секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко опроверг информацию о полном уходе Сил обороны из Суджи в Курской области.

Также Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские войска усиливают давление на украинских защитников в Курской области, однако командование прилагает все усилия для сохранения жизни бойцов.