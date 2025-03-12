Бои в Курской области продолжаются — в ЦПД опровергли фейки об отходе Сил обороны

Бои на Курщине продолжаются — в ЦПД прокомментировали ситуацию
Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко прокомментировал информацию о якобы отходе Сил обороны из Курской области. По его словам, это фейк, сейчас бои продолжаются.
Об этом Андрей Коваленко сообщил в Telegram в среду, 12 марта.
Ситуация в Курской области
"Бои на Курщине сейчас продолжаются, бои в направлении Суджи также продолжаются", — подчеркнул Коваленко.
По его словам, информация о захвате россиянами Суджи сейчас не соответствует действительности.
Что говорят в DeepState
DeepState пишет, что сейчас бои продолжаются в окрестностях Суджи. Противник интенсивно наступает с восточного и северного направлений, привлекая накопленные ресурсы, собранные в течение длительного времени.
"Сетью, в частности, в Telegram-каналах после обновления распространяются сообщения о полном выходе из города Суджа, что не соответствует действительности, ведь людям, которые распространяют такие заявления стоит внимательнее смотреть на карту и видеть серую зону на северных и западных окраинах города, где продолжаются бои, несмотря на публикации от московитов в центре Суджи", — говорится в сообщении.
Напомним, секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко опроверг информацию о полном уходе Сил обороны из Суджи в Курской области.
Также Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские войска усиливают давление на украинских защитников в Курской области, однако командование прилагает все усилия для сохранения жизни бойцов.
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