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Зеленський зробив заяву про ситуацію на Курщині

12 березня 2025 15:21
Карина Приходько - Редактор
Курська область — Зеленський зробив заяву
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Карина Приходько - Редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни тиснуть на українських військових у Курській області. Однак наше командування робить усе, щоб зберегти життя бійців.

Про це Володимир Зеленський розповів на пресконференції за підсумками переговорів у Саудівській Аравії 13 березня.

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"Наші війська виконують завдання в Курській області. Росіяни тиснуть, а командування робить усе, щоб зберегти життя наших бійців", — сказав Зеленський.

Він додав, що в майбутньому можливі різні спроби залякування з боку РФ, включно з ядерними погрозами. За словами президента, це традиційна "методичка" Кремля — посилювати тиск перед перемовинами.

Нагадаємо, в ISW заявили, що припинення обміну розвідданими сприяли успіхам росіян у Курській області. 

Водночас аналітики повідомили, що росіяни просуваються до Суджі на Курщині. 

Володимир Зеленський росіяни війна в Україні фронт Курська область
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