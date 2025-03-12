Курская область — Зеленский сделал заявление

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне давят на украинских военных в Курской области. Однако наше командование делает все, чтобы сохранить жизнь бойцов.

Об этом Владимир Зеленский рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров в Саудовской Аравии 13 марта.

Читайте также:

Ситуация в Курской области

"Наши войска выполняют задачи в Курской области. Россияне давят, а командование делает все, чтобы сохранить жизнь наших бойцов", — сказал Зеленский.

Он добавил, что в будущем возможны различные попытки запугивания со стороны РФ, включая ядерные угрозы. По словам президента, это традиционная "методичка" Кремля — усиливать давление перед переговорами.

Напомним, в ISW заявили, что прекращение обмена разведданными способствовали успехам россиян в Курской области.

В то же время аналитики сообщили, что россияне продвигаются к Судже в Курской области.