Курская область — Зеленский сделал заявление

Зеленский сделал заявление о ситуации на Курщине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне давят на украинских военных в Курской области. Однако наше командование делает все, чтобы сохранить жизнь бойцов.
Об этом Владимир Зеленский рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров в Саудовской Аравии 13 марта.
Ситуация в Курской области
"Наши войска выполняют задачи в Курской области. Россияне давят, а командование делает все, чтобы сохранить жизнь наших бойцов", — сказал Зеленский.
Он добавил, что в будущем возможны различные попытки запугивания со стороны РФ, включая ядерные угрозы. По словам президента, это традиционная "методичка" Кремля — усиливать давление перед переговорами.
Напомним, в ISW заявили, что прекращение обмена разведданными способствовали успехам россиян в Курской области.
В то же время аналитики сообщили, что россияне продвигаются к Судже в Курской области.
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