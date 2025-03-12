Український військовий. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко спростував повний вихід Сил оборони із Суджі Курської області. Однак ситуація наразі складна.

Про це Роман Костенко сказав у коментарі "5 каналу" у середу, 12 березня.

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Костенко зазначив, що військові на Курському напрямку не підтверджують повного виходу із Суджі. За його словами, є інформація, що окупанти зайшли в певну частину, продовжуються бої.

"Росіяни контролюють певну територію, яка розташована за річкою. Але інформації про те, що повністю вийшли із Суджі станом на дві години тому у мене немає. Але те, що ситуація складна, те, що росіяни тиснуть, це дійсно правда", — наголосив Костенко.

Він розповів, що наразі командування намагається або стабілізувати, або відновити ситуацію.

"Противник продовжує тиснути, у тому числі є інформація, що на деяких напрямках він зайшов на територію України і намагається утримувати наші території", — додав Костенко.

Нагадаємо, у звіті ISW зазначено, що росіяни продовжують просуватися в Курській області і, ймовірно, розпочали наступ на Суджу.

Також у Курській області РФ північнокорейські війська продовжують наступ на район Суджі, однак зазнають значних втрат.