Украинский военный. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко опроверг полный выход Сил обороны из Суджи Курской области. Однако ситуация сейчас сложная.

Об этом Роман Костенко сказал в комментарии "5 каналу" в среду, 12 марта.

Читайте также:

Силы обороны в Судже

Костенко отметил, что военные на Курском направлении не подтверждают полного выхода из Суджи. По его словам, есть информация, что оккупанты зашли в определенную часть, продолжаются бои.

"Россияне контролируют определенную территорию, которая находится за рекой. Но информации о том, что полностью вышли из Суджи по состоянию на два часа назад у меня нет. Но то, что ситуация сложная, то, что россияне давят, это действительно правда", — подчеркнул Костенко.

Он рассказал, что сейчас командование пытается или стабилизировать, или восстановить ситуацию.

"Противник продолжает давить, в том числе есть информация, что на некоторых направлениях он зашел на территорию Украины и пытается удерживать наши территории", — добавил Костенко.

Напомним, в отчете ISW указано, что россияне продолжают продвигаться в Курской области и, вероятно, начали наступление на Суджу.

Также в Курской области РФ северокорейские войска продолжают наступление на район Суджи, однако несут значительные потери.