На Курщине сегодня произошло восемь боестолкновений — детали от Сырского

Сырский сообщил о ситуации на Курском направлении
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в среду, 12 марта, заявил, что в пригороде города Суджа Курской области России продолжаются активные бои. Враг пытается перенести боевые действия на территорию Сумской и Харьковской областей Украины.
Об этом Сырский сообщил в Telegram.
Боевые действия в Курской области РФ
"В операционной зоне группировки войск "Курск", в пригородах Суджи и районах вокруг него продолжаются активные боевые действия", — говорится в сообщении.
По словам Сырского, враг применяет штурмовые подразделения воздушно-десантных войск и спецназовцев для прорыва обороны ВСУ, вытеснения украинских войск с территории Курской области и переноса боевых действий на территорию Сумской и Харьковской областей.
Однако, несмотря на это, российские войска уже понесли и продолжают нести значительные потери на этом направлении.
Достижения ВСУ во время Курской операции
Сырский отметил, что с начала Курской операции 6 августа 2024 года общие потери России составляют более 54,9 тысячи: из них более 22,2 тысячи безвозвратных, 31,8 тысячи санитарных и 942 военных были взяты в плен.
ВСУ поразили или уничтожили около 2,1 тысячи единиц военной техники и вооружений врага: 90 танков, 654 боевые бронемашины, 5 РСЗО, 2 ПВО, 1 самолет, 2 вертолета, более 1100 авто, 28 единиц спецтехники и почти 1500 дронов.
Сами же российские военные нанесли беспрецедентное количество ударов по собственным территориям — город Суджа почти полностью разрушен.
Планы ВСУ по Курской области
По словам главкома, приоритетом было и остается сохранение жизней украинских воинов. Поэтому в случае необходимости Силы обороны осуществляют маневр на более выгодные рубежи.
"Задействуется прежде всего беспилотная составляющая, а также артиллерийские средства огневого поражения. Отдал для этого все необходимые распоряжения", — добавил Сырский.
Он уточнил, что по состоянию на 18:00 на Курском направлении ВСУ отражали восемь штурмовых действий противника. Несмотря на давление врага с привлечением войск КНДР, украинские защитники будут держать оборону на Курщине столько, сколько это будет целесообразно и необходимо.
Ранее УП со ссылкой на источники среди подразделений на Курщине сообщили, что украинские защитники отступают на этом направлении, но часть подразделений не покидает регион полностью.
А представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что россияне осуществляют попытки прорваться в Сумской области через государственную границу.
Читайте Новини.LIVE!