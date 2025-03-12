На Курщине сегодня произошло восемь боестолкновений — детали от Сырского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в среду, 12 марта, заявил, что в пригороде города Суджа Курской области России продолжаются активные бои. Враг пытается перенести боевые действия на территорию Сумской и Харьковской областей Украины.

Об этом Сырский сообщил в Telegram.

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"В операционной зоне группировки войск "Курск", в пригородах Суджи и районах вокруг него продолжаются активные боевые действия", — говорится в сообщении.

По словам Сырского, враг применяет штурмовые подразделения воздушно-десантных войск и спецназовцев для прорыва обороны ВСУ, вытеснения украинских войск с территории Курской области и переноса боевых действий на территорию Сумской и Харьковской областей.

Однако, несмотря на это, российские войска уже понесли и продолжают нести значительные потери на этом направлении.

Достижения ВСУ во время Курской операции

Сырский отметил, что с начала Курской операции 6 августа 2024 года общие потери России составляют более 54,9 тысячи: из них более 22,2 тысячи безвозвратных, 31,8 тысячи санитарных и 942 военных были взяты в плен.

ВСУ поразили или уничтожили около 2,1 тысячи единиц военной техники и вооружений врага: 90 танков, 654 боевые бронемашины, 5 РСЗО, 2 ПВО, 1 самолет, 2 вертолета, более 1100 авто, 28 единиц спецтехники и почти 1500 дронов.

Сами же российские военные нанесли беспрецедентное количество ударов по собственным территориям — город Суджа почти полностью разрушен.

Планы ВСУ по Курской области

По словам главкома, приоритетом было и остается сохранение жизней украинских воинов. Поэтому в случае необходимости Силы обороны осуществляют маневр на более выгодные рубежи.

"Задействуется прежде всего беспилотная составляющая, а также артиллерийские средства огневого поражения. Отдал для этого все необходимые распоряжения", — добавил Сырский.

Он уточнил, что по состоянию на 18:00 на Курском направлении ВСУ отражали восемь штурмовых действий противника. Несмотря на давление врага с привлечением войск КНДР, украинские защитники будут держать оборону на Курщине столько, сколько это будет целесообразно и необходимо.

Скриншот поста Сырского

Скриншот поста Сырского

Ранее УП со ссылкой на источники среди подразделений на Курщине сообщили, что украинские защитники отступают на этом направлении, но часть подразделений не покидает регион полностью.

А представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что россияне осуществляют попытки прорваться в Сумской области через государственную границу.