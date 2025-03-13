Ситуация на фронте в Курской области 13 марта — утренняя сводка Генштаба

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: пресс-служба Генштаба

В Украине в четверг, 13 марта, начался тысяча сто четырнадцатый день полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины. За прошедшие сутки на линии фронта было зафиксировано 138 боевых столкновений.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

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Ситуация на фронте

По информации Генштаба, вчера оккупанты нанесли по позициям украинских подразделений и населенных пунктах двух ракетных и 98 авиационных ударов, применив три ракеты и сбросив 150 КАБ. Кроме этого, совершили более пяти тысяч двести обстрелов, в том числе 147 — из реактивных систем залпового огня и привлекли для поражения 2283 дрона-камикадзе.

"Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Яновка, Юнаковка, Локня Сумской области; Алексеево-Дружковка, Константиновка, Дружковка, Покровск, Леонтовичи, Новополь, Шевченко Донецкой области; Железнодорожное, Гуляйполе, Новоандреевка Запорожской области, г. Херсон", — говорится в сообщении.

Карта боевых действия. Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки украинские ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 14 местам сосредоточения российской техники и вооружения, а также уничтожили два вражеских артиллерийских средства.

На Харьковском направлении украинские силы отбили две атаки оккупантов вблизи Волчанска.

На Купянском — зафиксировано восемь штурмов в районах Петропавловки, Степной Новоселовки и Загрызово.

На Лиманском направлении противник совершил семь атак, пытаясь прорвать оборону возле Мирного, Колодязов и Грековки.

На Северском направлении наши бойцы остановили девять штурмов в районах Верхнекаменского, Белогоровки и Ивано-Дарьевки.

В районе Часового Яра на Краматорском направлении зафиксировано одно боевое столкновение.

На Торецком направлении зафиксировано 19 атак, где враг пытался продвинуться вблизи Торецка, Леонидовки, Дружбы и Озаряновки.

Ожесточенные бои продолжались на Покровском направлении: оккупанты совершили 45 штурмов, которые украинские защитники успешно отбили в районах Водяного Второго, Елизаветовки, Проминя, Даченского, Новоукраинки и других населенных пунктов.

На Новопавловском направлении произошло 10 боевых столкновений, в частности возле Константинополя, Разлива и Бурлацкого.

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили восемь попыток прорыва в районах Привольного и Новодаровки, но все они были остановлены.

На Ореховском направлении украинские воины отбили шесть атак врага в районах Пятихаток, Каменского и в направлении Новоандреевки.

"В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 17 атак российских захватчиков. Противник совершил 334 артиллерийских обстрела, из которых 12 — из РСЗО, нанес 29 авиационных ударов, применив 33 КАБ", — говорится в сообщении.

Карта боев на Курском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

В Генштабе добавили, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1200 человек.

"Также украинские воины обезвредили один танк, две боевых бронированных машины, 19 артиллерийских систем, 71 БпЛА и 81 единицу автомобильной техники", — подытожили в командовании.

Напомним, 12 марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в пригороде Суджи Курской области России продолжаются активные бои. В то же время СМИ со ссылкой на источники пишут, что украинские защитники отступают на этом направлении.