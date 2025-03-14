Ситуація на Курщині — Сибіга повідомив, що відбувається сьогодні

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що операція Сил оборони в Курській області Росії продовжується. Вона триває вже понад сім місяців.

Про це Андрій Сибіга сказав на пресконференції з очільницею МЗС Австрії Беате Майнль-Райзінгер у пʼятницю, 14 березня, передає кореспондент Новини.LIVE.

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Ситуація на Курщині

"Військові завдання вже досягнені нашими військовими. Хочу нагадати, що російська сторона внаслідок цієї операції вже втратила близько 54 тисячі своїх військових, з них близько 22 тисячі — незворотні втрати", — розповів Сибіга.

Він зауважив, що наразі операція продовжується.

Тимчасове припинення вогню

Очільник МЗС України також прокоментував реакцію Росії на ідею США щодо тимчасового припинення вогню на 30 днів.

За його словами, світ очікує чіткого підтвердження, оскільки це також "тест на готовність до миру". Сибіга зазначив, що наразі зі сторони РФ відбуваються певні маніпуляції, а Україна — сказала чітке "так".

Нагадаємо, у Курській області за минулу добу українські воїни відбили 17 атак російських загарбників.

Також керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що бої на Курщині та в напрямку Суджі тривають.