Ситуация на Курщине — Сибига сообщил, что происходит сегодня

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что операция Сил обороны в Курской области России продолжается. Она длится уже более семи месяцев.

Об этом Андрей Сибига сказал на пресс-конференции с главой МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер в пятницу, 14 марта, передает корреспондент Новини.LIVE.

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"Военные задачи уже достигнуты нашими военными. Хочу напомнить, что российская сторона в результате этой операции уже потеряла около 54 тысячи своих военных, из них около 22 тысячи — необратимые потери", — рассказал Сибига.

Он отметил, что сейчас операция продолжается.

Временное прекращение огня

Глава МИД Украины также прокомментировал реакцию России на идею США о временном прекращении огня на 30 дней.

По его словам, мир ожидает четкого подтверждения, поскольку это также "тест на готовность к миру". Сибига отметил, что сейчас со стороны РФ происходят определенные манипуляции, а Украина — сказала четкое "да".

Напомним, в Курской области за минувшие сутки украинские воины отбили 17 атак российских захватчиков.

Также руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что бои на Курщине и в направлении Суджи продолжаются.