Генштаб опроверг заявления об окружении в Курской области

Украинские военные. Фото: Генштаб

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опровергли информацию о якобы "окружении" войск Сил обороны в Курской области России. Сейчас там продолжаются бои, защитники наносят потери врагу.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Facebook в пятницу, 14 марта.

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"Сообщения о якобы окружении украинских войск в Курской области не соответствуют действительности и являются частью информационной войны РФ", — говорится в сообщении.

В Генштабе уточнили, что подразделения ВСУ осуществили перегруппировку, сейчас защитники отражают атаки и наносят врагу потери.

Скриншот поста Генштаба

Ранее военный обозреватель Алексей Гетьман в эфире Вечір.LIVE заявил, что США, вероятно, будут требовать от Украины выхода из Курской области РФ.

А глава МИД Украины Андрей Сибига отметил, что операция Сил обороны в Курской области продолжается.