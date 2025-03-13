США можуть вимагати виходу ЗСУ із Суджі — експерт

Українські військові обороняються. Фото: Генштаб ЗСУ

Українське командування може розглянути варіант відходу з Суджі Курської області. Однак це рішення є частиною продуманої тактики.

Про це заявив військовий оглядач Олексій Гетьман в ефірі Вечір.LIVE.

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За його словами, така можливість може бути пов'язана з переговорами між США та Росією.

"Я не знаю, чому їм це треба. Можливо, щоб якось задобрити Путіна, показати, що вони начебто йдуть йому назустріч, аби він теж зробив якісь зустрічні кроки", — припустив експерт.

Водночас Гетьман наголосив, що ЗСУ діють відповідно до військових і політичних цілей, зберігаючи контроль над стратегічно важливими ділянками для стримування російських військ.

Нагадаємо, що керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко прокоментував інформацію про нібито відхід Сил оборони з Курської області.

Також Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські війська посилюють тиск на українських захисників у Курській області, проте командування докладає всіх зусиль для збереження життя бійців.