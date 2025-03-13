США могут потребовать выхода ВСУ из Суджи — эксперт
Украинское командование может рассмотреть вариант отхода из Суджи Курской области. Однако это решение является частью продуманной тактики.
Об этом заявил военный обозреватель Алексей Гетьман в эфире Вечір.LIVE.
ВСУ могли выйти из Суджи из-за требований США
По его словам, такая возможность может быть связана с переговорами между США и Россией.
"Я не знаю, почему им это надо. Возможно, чтобы как-то задобрить Путина, показать, что они вроде бы идут ему навстречу, чтобы он тоже сделал какие-то встречные шаги", — предположил эксперт.
В то же время Гетьман отметил, что ВСУ действуют в соответствии с военными и политическими целями, сохраняя контроль над стратегически важными участками для сдерживания российских войск.
Напомним, что руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко прокомментировал информацию о якобы уходе Сил обороны из Курской области.
Также Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские войска усиливают давление на украинских защитников в Курской области, однако командование прилагает все усилия для сохранения жизни бойцов.
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