ВСУ отбили десятки штурмов на востоке — какая ситуация на фронте

Военнослужащий ВСУ в окрестностях Покровска. Фото: Пресс-служба 93-й Холодноярской отдельной механизированной бригады ВСУ

За минувшие сутки российские оккупанты активизировали атаки на украинские позиции и населенные пункты. Стали известны направления, где российская армия усилила штурмы и пыталась прорвать фронт.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

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Всего за минувшие сутки было зафиксировано 149 боевых столкновений, во время которых противник нанес один ракетный и 93 авиационных ударов, применил две ракеты и сбросил 145 управляемых авиабомб. Для поражения украинских войск и гражданских объектов враг привлек 2402 дрона-камикадзе и совершил 5406 обстрелов.

Российские авиаудары поразили районы населенных пунктов Великая Писаревка в Сумской области, Гранов и Казачья Лопань в Харьковской области, Гуляйполе, Железнодорожное, Новополь и Новоандреевка в Запорожской области, Гродовка, Новопавловка, Покровск и Мирноград в Донецкой области, а также Херсон, Томарино и Казацкое в Херсонской области.

Самые горячие направления фронта

Харьковское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении враг совершил три попытки штурма вблизи Волчанска, Каменки и Красного Первого.

Купянское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении оккупанты атаковали четыре раза — в направлении Загрызово и Петропавловки.

На Лиманском направлении зафиксировано 20 атак, во время которых противник пытался прорвать оборону вблизи Копанок, Новоегоровки, Нововодяного, Ямполовки, Торского, Нового и Дроновки.

Лиманское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Северском направлении украинские войска отбили семь атак в районах Белогоровки, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и Григорьевки.

Северское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Краматорском направлении враг четыре раза штурмовал позиции ВСУ у Часового Яра, Курдюмовки и Ступочек. На Торецком направлении произошло 24 вражеские атаки возле Дачного, Дружбы и Торецка.

Краматорское направление. Фото: Генштаб ВСУ

Бои на Покровском направлении

Наибольшая интенсивность боев зафиксирована на Покровском направлении — произошло 43 атаки со стороны противника в районах Сухой Балки, Водяного Второго, Свиридоновки, Луча, Покровска, Котлиного, Андреевки, Богдановки, Гродовки, Тарасовки, Лисовки, Новопавловки, Сергеевки и Удачного.

Покровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Новопавловском направлении враг девять раз пытался прорвать оборону возле Константинополя, Разлива, Свободного Поля, Привольного и в направлении Шевченко.

На Гуляйпольском направлении отбито три атаки вблизи Новополя, а на Ореховском — семь штурмов у Степного, Пятихаток и Щербаков. На Приднепровском направлении оккупанты совершили одну попытку прорыва, которая была остановлена.

Что происходит в Курской области по состоянию на 15 марта

На Курском направлении произошло 20 боестолкновений, враг нанес 19 авиаударов, сбросил 28 управляемых бомб и совершил 232 артиллерийских обстрела, в том числе три из РСЗО.

Между тем на Волынском и Полесском направлениях ситуация остается стабильной, признаков формирования наступательных группировок не зафиксировано.

Потери российских войск за сутки

Украинские защитники нанесли серьезные потери российским оккупантам. За минувшие сутки уничтожено 1180 противников, два танка, 15 боевых бронированных машин, 28 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 97 беспилотников оперативно-тактического уровня и 102 единицы автомобильной техники.

Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия ВСУ нанесли удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники противника, уничтожили один пункт управления и средство противовоздушной обороны.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленскийсделал заявление по операции ВСУ в Курской области и сказал, какую ключевую задачу удалось выполнить украинским военным.

В Генштабе ВСУ отреагировали на слухи об окружении украинских войск в Курской области.

Также в пресс-службе ГПСУ заявили о попытке российских войск прорвать границу в Сумской области.