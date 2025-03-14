Зеленський повідомив про завдання операції ЗСУ на Курщині

Президент України Володимир Зеленський. Фото: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський у середу, 14 березня, заявив, що операція Збройних сил України у Курській області виконала своє завдання. За його словами, ворог зменшив тиск на Харківському напрямку.

Про це український лідер сказав під час пресконференції, передає Суспільне.

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"Ситуація зараз дуже складна. Я можу лише подякувати нашим воїнам за цю операцію. Вона своє завдання виконала", — сказав президент.

Він відзначив героїзм українських військових, які взяли на себе удар ворога на тій ділянці фронту, та розповів, що завдяки цій операції росіяни знизили тиск на Харківському напрямку, а потім вони почали відтягувати свої війська зі східного напрямку. Також Зеленський схарактеризував ситуацію на Покровському напрямку як "стабільну".

На думку українського лідера, тепер ворогу буде дуже непросто знову знайти можливість окупувати Покровськ Донецької області.

Нагадаємо, у Генштабі спростували інформацію в мережі про нібито "оточення" ЗСУ у Курській області. Українські підрозділи продовжують виконувати завдання на напрямку.

Крім того, в ефірі Вечір.LIVE військовий оглядач Олексій Гетьман припустив, що США можуть вимагати від України виходу з Курської області.