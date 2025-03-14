Зеленский сообщил о задачах операции ВСУ на Курщине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 14 марта, заявил, что операция Вооруженных сил Украины в Курской области выполнила свою задачу. По его словам, враг уменьшил давление на Харьковском направлении.

Об этом украинский лидер сказал во время пресс-конференции, передает Суспільне.

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"Ситуация сейчас очень сложная. Я могу только поблагодарить наших воинов за эту операцию. Она свою задачу выполнила", — сказал президент.

Он отметил героизм украинских военных, которые приняли на себя удар врага на том участке фронта, и рассказал, что благодаря этой операции россияне снизили давление на Харьковском направлении, а затем они начали оттягивать свои войска с восточного направления. Также Зеленский охарактеризовал ситуацию на Покровском направлении как "стабильную".

По мнению украинского лидера, теперь врагу будет очень непросто снова найти возможность оккупировать Покровск Донецкой области.

Напомним, в Генштабе опровергли информацию в сети о якобы "окружении" ВСУ в Курской области. Украинские подразделения продолжают выполнять задачи на направлении.

Кроме того, в эфире Вечір.LIVE военный обозреватель Алексей Гетьман предположил, что США могут потребовать от Украины выхода из Курской области.