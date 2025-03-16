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Потери РФ на войне резко возросли — Сырский раскрыл цифры

16 марта 2025 13:50
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Потери оккупантов с начала 2025 года превысили 100 тысяч человек, — Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Общие потери оккупантов в живой силе с начала 2025 года превысили 100 тысяч человек. Силы обороны Украины продолжают уничтожать врага по всей линии фронта.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Facebook в воскресенье, 16 марта.

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Сырский подчеркнул, что украинские воины продолжают наносить ощутимые потери противнику.

"Благодаря слаженной и профессиональной работе наших защитников — общие потери оккупантов в живой силе с начала этого года превысили 100 тысяч человек. Спасибо украинским воинам за профессиональную боевую работу и стойкость", — говорится в сообщении.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что Силы обороны Украины продолжают уничтожать врага по всей линии фронта.

Сирський про втрати РФ
Сообщение Сырского в Facebook

Ранее мы писали, что 15 марта российские оккупанты активизировали атаки на украинские позиции и населенные пункты. За прошедшие сутки на фронте произошло 148 боевых столкновений между украинскими защитниками и российскими оккупантами.

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