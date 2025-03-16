У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Олександр Сирський/Facebook

В Україні розпочалася 1117-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби на фронті відбулося 148 бойових зіткнень між українськими захисниками та російськими окупантами.

Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ у неділю, 16 березня.

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Карта бойових дії. Фото: Генштаб ЗСУ

Ситуація на фронті станом на ранок 16 березня

Вчора, 15 березня, ворог завдав по позиціях підрозділів ЗСУ та населених пунктах 98 авіаційних ударів, скинувши 161 КАБ. Крім цього, росіяни здійснили близько шести тисяч обстрілів, з них 188 — із реактивних систем залпового вогню. Також ворог залучив для ураження 2735 дронів-камікадзе.

Водночас за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія ЗСУ уразили 17 районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки, пункт управління, засіб ППО та артилерійський засіб окупантів.

Карта боїв на Харківському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку ворог вісім разів штурмував позиції наших військ у районі Вовчанська та у бік Петрівки.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового, Лозової та Копанок. Відбулося чотири атаки окупантів.

На Лиманському напрямку ворог 16 разів атакував. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Балка Журавка, Іванівка, Надія, Ямполівка та Григорівка.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили два ворожих штурми, окупанти намагалися просуватись в районах Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували один раз у районі Оріхово-Василівки.

Карта боїв на Торецькому напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Торецькому напрямку ворог здійснив сімнадцять атак в районах населених пунктів Торецьк та Дружба.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Суха Балка, Олександропіль, Новоторецьке, Єлизаветівка, Свиридонівка, Промінь, Котлине, Успенівка, Надіївка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 14 ворожих атак. Окупанти намагалися просунутися вперед поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Розлив.

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили чотири атаки в районах Новополя та Новосілки.

На Оріхівському напрямку окупанти 15 разів атакували позиції наших захисників в районах населених пунктів Степове, П’ятихатки, Щербаки, Жереб’янки та Кам’янське.

На Придніпровському напрямку росіяни здійснили чотири безрезультатних спроби атакувати позиції українських підрозділів.

Карта боїв на Курському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Курщині минулої доби відбулося 19 боєзіткнень, ворог завдав 34 авіаційних ударів, скинувши 63 керовані бомби та здійснив 243 артилерійських обстріли, зокрема п’ять — із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Скриншот допису Генштабу ЗСУ

Скриншот допису Генштабу ЗСУ

У Генштабі зазначили, що загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1400 осіб. Також українські воїни знешкодили десять танків, 20 бойових броньованих машин, 78 артилерійських систем, дві РСЗВ, засіб ППО, 180 БпЛА та 113 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Нагадаємо, що в ISW повідомили, що Кремль, ймовірно, готується посилити наратив про нібито "воєнні злочини" ЗСУ в Курській області. У такий спосіб Путін хоче дискредитувати українську армію, зокрема зірвати або затягнути переговори щодо 30-денного припинення вогню.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що операція Збройних сил України у Курській області виконала своє завдання. За його словами, ворог зменшив тиск на Харківському напрямку.