В Генштабе рассказали о ситуации на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Александр Сырский/Facebook

В Украине начались 1117-е сутки полномасштабной войны России против Украины. За прошедшие сутки на фронте произошло 148 боевых столкновений между украинскими защитниками и российскими оккупантами.

Об этом информирует пресс-служба Генштаба ВСУ в воскресенье, 16 марта.

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Карта боевых действия. Фото: Генштаб ВСУ

Ситуация на фронте по состоянию на утро 16 марта

Вчера, 15 марта, враг нанес по позициям подразделений ВСУ и населенным пунктам 98 авиационных ударов, сбросив 161 КАБ. Кроме этого, россияне совершили около шести тысяч обстрелов, из них 188 - из реактивных систем залпового огня. Также враг привлек для поражения 2735 дронов-камикадзе.

В то же время за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники, пункт управления, средство ПВО и артиллерийское средство оккупантов.

Карта боев на Харьковском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении враг восемь раз штурмовал позиции наших войск в районе Волчанска и в сторону Петровки.

На Купянском направлении Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Загрызово, Лозовой и Копанок. Произошло четыре атаки оккупантов.

На Лиманском направлении враг 16 раз атаковал. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Балка Журавка, Ивановка, Надежда, Ямполовка и Григорьевка.

На Северском направлении украинские воины отбили два вражеских штурма, оккупанты пытались продвигаться в районах Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали один раз в районе Орехово-Васильевки.

Карта боев на Торецком направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Торецком направлении враг совершил семнадцать атак в районах населенных пунктов Торецк и Дружба.

На Покровском направлении наши защитники остановили 36 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Александрополь, Новоторецкое, Елизаветовка, Свиридоновка, Луч, Котлино, Успеновка, Надиевка и Андреевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 14 вражеских атак. Оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Константинополь и Разлив.

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили четыре атаки в районах Новополя и Новоселки.

На Ореховском направлении оккупанты 15 раз атаковали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Степное, Пятихатки, Щербаки, Жеребянки и Каменское.

На Приднепровском направлении россияне совершили четыре безрезультатных попытки атаковать позиции украинских подразделений.

Карта боев на Курском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Курщине за прошедшие сутки произошло 19 боестолкновений, враг нанес 34 авиационных ударов, сбросив 63 управляемые бомбы и совершил 243 артиллерийских обстрела, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Скриншот сообщения Генштаба ВСУ

Скриншот сообщения Генштаба ВСУ

В Генштабе отметили, что в целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1400 человек. Также украинские воины обезвредили десять танков, 20 боевых бронированных машин, 78 артиллерийских систем, две РСЗО, средство ПВО, 180 БпЛА и 113 единиц автомобильной техники оккупантов.

Напомним, что в ISW сообщили, что Кремль, вероятно, готовится усилить нарратив о якобы "военных преступлениях" ВСУ в Курской области. Таким образом Путин хочет дискредитировать украинскую армию, в частности сорвать или затянуть переговоры о 30-дневном прекращении огня.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция Вооруженных сил Украины в Курской области выполнила свою задачу. По его словам, враг уменьшил давление на Харьковском направлении.