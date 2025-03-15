Російська атака БпЛА на Україну 14 березня — звіт ПС ЗСУ

Українські військовослужбовці знищують цілі в небі. Фото: Reuters

У ніч проти 15 березня Росія здійснила масштабну повітряну атаку, випустивши дві балістичні ракети "Іскандер-М" та 178 ударних дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів. Стало відомо, скільки ворожих повітряних засобів вдалося знищити протиповітряній обороні.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

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Росія запускала ракети та безпілотники із напрямків Орел, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ) і Чауда (Крим).

Кількість збитих безпілотників. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Станом на 08:30 українська ППО знищила 130 ударних БпЛА у повітряному просторі над Харківською, Полтавською, Сумською, Чернігівською, Черкаською, Київською, Житомирською, Хмельницькою, Кіровоградською, Дніпропетровською, Донецькою, Запорізькою, Одеською та Миколаївською областями. Окрім того, 38 безпілотників-імітаторів не досягли своїх цілей і були локаційно втрачені через протидію РЕБ.

Наслідки російської атаки

Попри значні успіхи української протиповітряної оборони, внаслідок атаки пошкоджені об’єкти інфраструктури у Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Сумській, Чернігівській та Київській областях.

Нагадаємо, в Одеській області вночі, 14 березня, через дронову атаку без електропостачання залишилось ціле місто.

Також у Київській області лунали гучні вибухи через дронову атаку.