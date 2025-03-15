Російська атака БпЛА на Україну 14 березня — звіт ПС ЗСУ

РФ атакувала Україну дронами та ракетами за ніч — що відбила ППО
У ніч проти 15 березня Росія здійснила масштабну повітряну атаку, випустивши дві балістичні ракети "Іскандер-М" та 178 ударних дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів. Стало відомо, скільки ворожих повітряних засобів вдалося знищити протиповітряній обороні.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Що відомо про російську атаку на Україну 14 березня
Росія запускала ракети та безпілотники із напрямків Орел, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ) і Чауда (Крим).
Станом на 08:30 українська ППО знищила 130 ударних БпЛА у повітряному просторі над Харківською, Полтавською, Сумською, Чернігівською, Черкаською, Київською, Житомирською, Хмельницькою, Кіровоградською, Дніпропетровською, Донецькою, Запорізькою, Одеською та Миколаївською областями. Окрім того, 38 безпілотників-імітаторів не досягли своїх цілей і були локаційно втрачені через протидію РЕБ.
Наслідки російської атаки
Попри значні успіхи української протиповітряної оборони, внаслідок атаки пошкоджені об’єкти інфраструктури у Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Сумській, Чернігівській та Київській областях.
Нагадаємо, в Одеській області вночі, 14 березня, через дронову атаку без електропостачання залишилось ціле місто.
Також у Київській області лунали гучні вибухи через дронову атаку.
Читайте Новини.LIVE!