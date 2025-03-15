Российская атака БпЛА на Украину 14 марта — отчет ПС ВСУ

РФ атаковала Украину дронами и ракетами за ночь — результаты ПВО
В ночь на 15 марта Россия осуществила масштабную воздушную атаку, выпустив две баллистические ракеты "Искандер-М" и 178 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов. Стало известно, сколько вражеских воздушных средств удалось уничтожить противовоздушной обороне.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.
Что известно о российской атаке на Украину 14 марта
Россия запускала ракеты и беспилотники с направлений Орел, Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск (РФ) и Чауда (Крым).
По состоянию на 08:30 украинская ПВО уничтожила 130 ударных БпЛА в воздушном пространстве над Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской и Николаевской областями. Кроме того, 38 беспилотников-имитаторов не достигли своих целей и были локально потеряны из-за противодействия РЭБ.
Последствия российской атаки
Несмотря на значительные успехи украинской противовоздушной обороны, в результате атаки повреждены объекты инфраструктуры в Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Сумской, Черниговской и Киевской областях.
Напомним, в Одесской области ночью, 14 марта, из-за дроновой атаки без электроснабжения остался целый город.
Также в Киевской области раздавались громкие взрывы из-за дроновой атаки.
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