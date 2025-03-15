Российская атака БпЛА на Украину 14 марта — отчет ПС ВСУ

Украинские военнослужащие уничтожают цели в небе. Фото: Reuters

В ночь на 15 марта Россия осуществила масштабную воздушную атаку, выпустив две баллистические ракеты "Искандер-М" и 178 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов. Стало известно, сколько вражеских воздушных средств удалось уничтожить противовоздушной обороне.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

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Россия запускала ракеты и беспилотники с направлений Орел, Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск (РФ) и Чауда (Крым).

Количество сбитых беспилотников. Фото: Воздушные силы ВСУ

По состоянию на 08:30 украинская ПВО уничтожила 130 ударных БпЛА в воздушном пространстве над Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской и Николаевской областями. Кроме того, 38 беспилотников-имитаторов не достигли своих целей и были локально потеряны из-за противодействия РЭБ.

Последствия российской атаки

Несмотря на значительные успехи украинской противовоздушной обороны, в результате атаки повреждены объекты инфраструктуры в Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Сумской, Черниговской и Киевской областях.

Напомним, в Одесской области ночью, 14 марта, из-за дроновой атаки без электроснабжения остался целый город.

Также в Киевской области раздавались громкие взрывы из-за дроновой атаки.