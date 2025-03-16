Навіщо РФ звинувачує ЗСУ у злочинах на Курщині — пояснення ISW

Українські військові з озброєнням на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Кремль, ймовірно, готується посилити наратив про нібито "воєнні злочини" ЗСУ в Курській області. У такий спосіб Путін хоче дискредитувати українську армію, зокрема зірвати або затягнути переговори щодо 30-денного припинення вогню.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 15 березня.

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"Кремль, ймовірно, готується посилити наратив, який звинувачує українські сили у воєнних злочинах у Курській області, намагаючись дискредитувати українську армію, підірвати підтримку України Заходом. А також зіпсувати або затягнути прямі дискусії щодо 30-денного припинення вогню, яке президент США Дональд Трамп запропонував Путіну", — зазначають аналітики ISW.

А також нагадують, що Путін та інші урядові особи РФ, російські державні ЗМІ та прокремлівські рупори нещодавно посилили заяви зі звинуваченнями ЗСУ у скоєнні воєнних злочинів у Курській області. 3 березня у відповідь на пропозицію про тимчасове припинення вогню між США та Україною Путін запитав, чи повинна Росія дозволити українським військам залишити Курську область "після того, як вони скоїли багато злочинів проти мирного населення". Крім того, 14 березня російський диктатор повторив заяви про те, що українські війська нібито вчинили "тероризм" у Курській області.

Слідчий комітет Росії оголосив 12 березня, що відкриває розслідування ймовірних воєнних злочинів України в районах Курської області. І оголосив про засудження двох українських військових за ймовірний "тероризм" і "воєнні злочини" в Курській області 14 березня.

Водночас російські ультранаціоналістичні голоси, зокрема пов’язані з Кремлем, останніми днями все частіше посилюють заяви Путіна та твердження росЗМІ, які звинувачують ЗСУ у воєнних злочинах, включаючи нібито страти мирних жителів Курщини.

Також російські державні ЗМІ посилили прокремлівські голоси, включно з виконувачем обов’язків губернатора Курської області Олександром Хінштейном, який звинуватив ЗСУ у воєнних злочинах у Курській області з початку операції в серпні 2024 року. Але посилили ці зусилля з лютого 2025 року. Аналітики ISW наголошують, що ці звинувачення з боку Кремля є необґрунтованими.

Висновок ISW щодо звинувачень ЗСУ у злочинах на Курщині

"Путін, ймовірно, має намір використати цей наратив, неправдиво зображуючи українські сили як жорстоких військових злочинців, щоб виправдати повномасштабне вторгнення Росії в Україну. А також щоб зіпсувати або відстрочити дискусії про 30-денне припинення вогню, особливо на противагу спробам Путіна показати себе милосердним лідером", — пояснюють експерти ISW.

А також додають, що російські ультранаціоналістичні голоси використовували звинувачення Путіна та російських державних ЗМІ щодо українських воєнних злочинів, щоб підтримати свої заклики до Росії відмовитися від будь-якого припинення вогню в Україні. А також виправдати жорстоке поводження з українськими силами на полі бою.

Раніше в ISW часто повідомляли про різке зростання кількості підтверджених росіянами страт українських військовополонених на полі бою у 2024 році та на початку 2025 року. І аналітики ISW також спостерігали повідомлення про страти російськими військами українських військовополонених поблизу Суджі 13 березня.

Нагадаємо, що нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що операція Збройних сил України у Курській області виконала своє завдання. За його словами, ворог зменшив тиск на Харківському напрямку.

Зазначимо, що у Генштабі спростували інформацію в мережі про нібито "оточення" ЗСУ у Курській області. Українські підрозділи продовжують виконувати завдання на напрямку.