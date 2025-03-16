Зачем РФ обвиняет ВСУ в преступлениях на Курщине — объяснение ISW

Украинские военные с вооружением на фронте. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Кремль, вероятно, готовится усилить нарратив о якобы "военных преступлениях" ВСУ в Курской области. Таким образом Путин хочет дискредитировать украинскую армию, в частности сорвать или затянуть переговоры о 30-дневном прекращении огня.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 15 марта.

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"Кремль, вероятно, готовится усилить нарратив, который обвиняет украинские силы в военных преступлениях в Курской области, пытаясь дискредитировать украинскую армию, подорвать поддержку Украины Западом. А также испортить или затянуть прямые дискуссии по 30-дневному прекращению огня, которое президент США Дональд Трамп предложил Путину", — отмечают аналитики ISW.

А также напоминают, что Путин и другие правительственные лица РФ, российские государственные СМИ и прокремлевские рупоры недавно усилили заявления с обвинениями ВСУ в совершении военных преступлений в Курской области. 3 марта в ответ на предложение о временном прекращении огня между США и Украиной Путин спросил, должна ли Россия позволить украинским войскам покинуть Курскую область "после того, как они совершили много преступлений против мирного населения". Кроме того, 14 марта российский диктатор повторил заявления о том, что украинские войска якобы совершили "терроризм" в Курской области.

Следственный комитет России объявил 12 марта, что открывает расследование предполагаемых военных преступлений Украины в районах Курской области. И объявил об осуждении двух украинских военных за предполагаемый "терроризм" и "военные преступления" в Курской области 14 марта.

В то же время российские ультранационалистические голоса, в частности связанные с Кремлем, в последние дни все чаще усиливают заявления Путина и утверждения росСМИ, которые обвиняют ВСУ в военных преступлениях, включая якобы казни мирных жителей Курщины.

Также российские государственные СМИ усилили прокремлевские голоса, включая исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна, который обвинил ВСУ в военных преступлениях в Курской области с начала операции в августе 2024 года. Но усилили эти усилия с февраля 2025 года. Аналитики ISW отмечают, что эти обвинения со стороны Кремля являются необоснованными.

Вывод ISW по обвинениям ВСУ в преступлениях на Курщине

"Путин, вероятно, намерен использовать этот нарратив, ложно изображая украинские силы как жестоких военных преступников, чтобы оправдать полномасштабное вторжение России в Украину. А также чтобы испортить или отсрочить дискуссии о 30-дневном прекращении огня, особенно в противовес попыткам Путина показать себя милосердным лидером", — объясняют эксперты ISW.

А также добавляют, что российские ультранационалистические голоса использовали обвинения Путина и российских государственных СМИ относительно украинских военных преступлений, чтобы поддержать свои призывы к России отказаться от любого прекращения огня в Украине. А также оправдать жестокое обращение с украинскими силами на поле боя.

Ранее в ISW часто сообщали о резком росте количества подтвержденных россиянами казней украинских военнопленных на поле боя в 2024 году и в начале 2025 года. И аналитики ISW также наблюдали сообщения о казни российскими войсками украинских военнопленных вблизи Суджи 13 марта.

Напомним, что недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция Вооруженных сил Украины в Курской области выполнила свою задачу. По его словам, враг уменьшил давление на Харьковском направлении.

Отметим, что в Генштабе опровергли информацию в сети о якобы "окружении" ВСУ в Курской области. Украинские подразделения продолжают выполнять задачи на направлении.