Оточення ЗСУ на Курщині — в ISW з'ясували, навіщо РФ поширює фейки

Президент РФ Володимир Путін. Фото: Reuters

У Росії поширюють інформацію про нібито "оточення" воїнів ЗСУ в Курській області РФ. В Інституті вивчення війни (ISW) з’ясували, навіщо Кремль поширює фейки.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 14 березня.

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На думку експертів ISW, Путін використовує заяви про нібито оточення українських військових у Курській області, щоб відвернути увагу від своєї нещодавньої відмови від американсько-української пропозиції щодо припинення вогню.

Зазначається, що 14 березня президент США Дональд Трамп заявив у своєму допису у соцмережі Truth Social, що російські війська "повністю оточили тисячі українських сил", імовірно, в Курській області. Водночас Трамп закликав Путіна "зберегти" їхні життя.

Своєю чергою, Путін прямо відповів на запит Трампа під час засідання Ради Безпеки 14 березня і заявив, що російські війська гарантуватимуть "життя та гідне поводження" з українськими військовими в Курській області, якщо українські сили здадуться.

Крім того, російський диктатор повторив необґрунтовані заяви про те, що українські сили в Курській області скоїли злочини проти російських мирних жителів у цьому районі, і заявив, що Росія вважає українську операцію на Курщині актом "тероризму".

Також Путін заявив, що українська влада повинна наказати українським силам здатися, щоб Росія виконала прохання Трампа.

"Путін намагається представити себе розумним і милосердним лідером, з яким президент Трамп може спілкуватися, і створити новий наратив, щоб відвернути увагу від рішення Путіна відхилити пропозицію США та України про припинення вогню 13 березня", — пояснюють аналітики ISW.

Також експерти додають, що заяви Кремля після зустрічі Путіна зі спеціальним представником США на Близькому Сході Стівом Віткоффом підкреслюють неприйняття Путіним пропозиції про припинення вогню. А також подальше небажання брати участь у добросовісних переговорах з метою припинення війни в Україні.

"Путін, ймовірно, має намір відвернути увагу і затягнути будь-які переговори про майбутнє припинення вогню в Україні", — йдеться у звіті ISW.

ISW про реальну ситуацію на Курщині та плани РФ

Водночас в Інституті вивчення війни не виявили жодних геолокаційних доказів того, що російські війська оточили значну кількість українських підрозділів у Курській області або на інших ділянках уздовж лінії фронту в Україні. В ISW нагадали, що у жовтні 2024 року Путін також заявляв про "оточення" 2000 українських військових у Курській області, однак і тоді ці заяви також не підтвердилися.

Натомість розвідка США вважає, що Путін залишається відданим ідеї захоплення України, що узгоджується з довгостроковими оцінками ISW щодо його стратегічних цілей.

Видання The Washington Post із посиланням на засекречені документи розвідки США повідомило, що Путін і надалі прагне встановити контроль над Україною. Чинні та колишні посадовці США заявили WP, що якщо Путін погодиться на тимчасове припинення вогню, Росія використає його для відпочинку та переозброєння російських військ, і що Путін, найімовірніше, порушить угоду та безпідставно звинуватить Україну в порушенні режиму перемир’я.

Чотири представники західних розвідок і два члени Конгресу США заявили 18 лютого в інтерв'ю NBC, що немає жодних доказів готовності Путіна до реальних мирних домовленостей.

На думку аналітиків ISW, Кремль дотримується своїх давніх експансіоністських планів щодо повної капітуляції України, попри переговори з адміністрацією Дональда Трампа.

Нагадаємо, що нещодавно міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що операція Сил оборони в Курській області Росії продовжується. Вона триває вже понад сім місяців.

Також керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що бої на Курщині та в напрямку Суджі тривають.