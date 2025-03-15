Окружение ВСУ на Курщине — в ISW выяснили, зачем РФ распространяет фейки

Президент РФ Владимир Путин. Фото: Reuters

В России распространяют информацию о якобы "окружении" воинов ВСУ в Курской области РФ. В Институте изучения войны (ISW) выяснили, зачем Кремль распространяет фейки.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 14 марта.

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По мнению экспертов ISW, Путин использует заявления о якобы окружении украинских военных в Курской области, чтобы отвлечь внимание от своего недавнего отказа от американо-украинского предложения о прекращении огня.

Отмечается, что 14 марта президент США Дональд Трамп заявил в своем сообщении в соцсети Truth Social, что российские войска "полностью окружили тысячи украинских сил", предположительно, в Курской области. В то же время Трамп призвал Путина "сохранить" их жизни.

В свою очередь, Путин прямо ответил на запрос Трампа во время заседания Совета Безопасности 14 марта и заявил, что российские войска будут гарантировать "жизнь и достойное обращение" с украинскими военными в Курской области, если украинские силы сдадутся.

Кроме того, российский диктатор повторил необоснованные заявления о том, что украинские силы в Курской области совершили преступления против российских мирных жителей в этом районе, и заявил, что Россия считает украинскую операцию на Курщине актом "терроризма".

Также Путин заявил, что украинские власти должны приказать украинским силам сдаться, чтобы Россия выполнила просьбу Трампа.

"Путин пытается представить себя умным и милосердным лидером, с которым президент Трамп может общаться, и создать новый нарратив, чтобы отвлечь внимание от решения Путина отклонить предложение США и Украины о прекращении огня 13 марта", — объясняют аналитики ISW.

Также эксперты добавляют, что заявления Кремля после встречи Путина со специальным представителем США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом подчеркивают неприятие Путиным предложения о прекращении огня. А также дальнейшее нежелание участвовать в добросовестных переговорах с целью прекращения войны в Украине.

"Путин, вероятно, намерен отвлечь внимание и затянуть любые переговоры о будущем прекращении огня в Украине", — говорится в отчете ISW.

ISW о реальной ситуации на Курщине и планах РФ

В то же время в Институте изучения войны не обнаружили никаких геолокационных доказательств того, что российские войска окружили значительное количество украинских подразделений в Курской области или на других участках вдоль линии фронта в Украине. В ISW напомнили, что в октябре 2024 года Путин также заявлял об "окружении" 2000 украинских военных в Курской области, однако и тогда эти заявления также не подтвердились.

Зато разведка США считает, что Путин остается преданным идее захвата Украины, что согласуется с долгосрочными оценками ISW относительно его стратегических целей.

Издание The Washington Post со ссылкой на засекреченные документы разведки США сообщило, что Путин и в дальнейшем стремится установить контроль над Украиной. Действующие и бывшие чиновники США заявили WP, что если Путин согласится на временное прекращение огня, Россия использует его для отдыха и перевооружения российских войск, и что Путин, скорее всего, нарушит соглашение и безосновательно обвинит Украину в нарушении режима перемирия.

Четыре представителя западных разведок и два члена Конгресса США заявили 18 февраля в интервью NBC, что нет никаких доказательств готовности Путина к реальным мирным договоренностям.

По мнению аналитиков ISW, Кремль придерживается своих давних экспансионистских планов по полной капитуляции Украины, несмотря на переговоры с администрацией Дональда Трампа.

Напомним, что недавно министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что операция Сил обороны в Курской области России продолжается. Она продолжается уже более семи месяцев.

Также руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что бои на Курщине и в направлении Суджи продолжаются.