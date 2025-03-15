Окружение ВСУ на Курщине — в ISW выяснили, зачем РФ распространяет фейки

Зачем РФ говорит об "окружении" ВСУ на Курщине — анализ ISW
В России распространяют информацию о якобы "окружении" воинов ВСУ в Курской области РФ. В Институте изучения войны (ISW) выяснили, зачем Кремль распространяет фейки.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 14 марта.
Для чего РФ распространяет фейки об "окружении" ВСУ на Курщине
По мнению экспертов ISW, Путин использует заявления о якобы окружении украинских военных в Курской области, чтобы отвлечь внимание от своего недавнего отказа от американо-украинского предложения о прекращении огня.
Отмечается, что 14 марта президент США Дональд Трамп заявил в своем сообщении в соцсети Truth Social, что российские войска "полностью окружили тысячи украинских сил", предположительно, в Курской области. В то же время Трамп призвал Путина "сохранить" их жизни.
В свою очередь, Путин прямо ответил на запрос Трампа во время заседания Совета Безопасности 14 марта и заявил, что российские войска будут гарантировать "жизнь и достойное обращение" с украинскими военными в Курской области, если украинские силы сдадутся.
Кроме того, российский диктатор повторил необоснованные заявления о том, что украинские силы в Курской области совершили преступления против российских мирных жителей в этом районе, и заявил, что Россия считает украинскую операцию на Курщине актом "терроризма".
Также Путин заявил, что украинские власти должны приказать украинским силам сдаться, чтобы Россия выполнила просьбу Трампа.
"Путин пытается представить себя умным и милосердным лидером, с которым президент Трамп может общаться, и создать новый нарратив, чтобы отвлечь внимание от решения Путина отклонить предложение США и Украины о прекращении огня 13 марта", — объясняют аналитики ISW.
Также эксперты добавляют, что заявления Кремля после встречи Путина со специальным представителем США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом подчеркивают неприятие Путиным предложения о прекращении огня. А также дальнейшее нежелание участвовать в добросовестных переговорах с целью прекращения войны в Украине.
"Путин, вероятно, намерен отвлечь внимание и затянуть любые переговоры о будущем прекращении огня в Украине", — говорится в отчете ISW.
ISW о реальной ситуации на Курщине и планах РФ
В то же время в Институте изучения войны не обнаружили никаких геолокационных доказательств того, что российские войска окружили значительное количество украинских подразделений в Курской области или на других участках вдоль линии фронта в Украине. В ISW напомнили, что в октябре 2024 года Путин также заявлял об "окружении" 2000 украинских военных в Курской области, однако и тогда эти заявления также не подтвердились.
Зато разведка США считает, что Путин остается преданным идее захвата Украины, что согласуется с долгосрочными оценками ISW относительно его стратегических целей.
Издание The Washington Post со ссылкой на засекреченные документы разведки США сообщило, что Путин и в дальнейшем стремится установить контроль над Украиной. Действующие и бывшие чиновники США заявили WP, что если Путин согласится на временное прекращение огня, Россия использует его для отдыха и перевооружения российских войск, и что Путин, скорее всего, нарушит соглашение и безосновательно обвинит Украину в нарушении режима перемирия.
Четыре представителя западных разведок и два члена Конгресса США заявили 18 февраля в интервью NBC, что нет никаких доказательств готовности Путина к реальным мирным договоренностям.
По мнению аналитиков ISW, Кремль придерживается своих давних экспансионистских планов по полной капитуляции Украины, несмотря на переговоры с администрацией Дональда Трампа.
Напомним, что недавно министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что операция Сил обороны в Курской области России продолжается. Она продолжается уже более семи месяцев.
Также руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что бои на Курщине и в направлении Суджи продолжаются.
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