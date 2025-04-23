Потери оккупантов на фронте — пограничники уничтожили 10 россиян

Уничтожение российских оккупантов. Фото: скриншот из видео

Украинские пограничники бригады "Гарт" уничтожили под Волчанском десять оккупантов. Кроме того, россияне остались без антенны связи.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе в среду, 23 апреля.

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"Военнослужащие Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины на Харьковщине продолжают выполнять боевые задачи по противодействию российско-оккупационным войскам", — говорится в сообщении.

Так, разведывательно-ударные группы БпЛА подразделения Falcon бригады "Гарт" нанесли удары по вражеским позициям на Волчанском направлении. Огневым поражением обезврежены десять оккупантов и уничтожена антенна связи противника.

Напомним, недавно Сырский заявил о рекордных потерях РФ с начала года. Они измеряются в сотнях тысяч.

Также мы писали, что пограничники ударили по технике оккупантов на Харьковщине.