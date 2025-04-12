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Сирський заявив про рекордні втрати РФ від початку року

12 квітня 2025 11:53
Євгенія Брюховецька - редактор
Сирський назвав втрати ворога від початку року
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ЗСУ
Євгенія Брюховецька - редактор

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що спроби окупантів протиснути українську оборону обертаються для них рекордними втратами. Лише від початку року ворог втратив понад 140 тисяч осіб.

Кадри знищення окупантів Сирський оприлюднив у Telegram у суботу, 12 квітня.

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Знищення окупантів

За словами Сирського, від початку 2025 року втрати ворога в особовому складі перевищили 140 тисяч осіб. Наразі ця цифра становить 140 650.

"Дякую нашим воїнам за стійкість і влучність. Боротьба триває. Слава Україні!" — додав він.

На відео видно, як українські захисники знищують російських загарбників на нашій землі за допомогою артилерії та дронів.

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Скриншот допису Сирського

Раніше Сирський заявив, що від початку Курської операції втрати Росії склали понад 55 тисяч осіб.

А за словами військовослужбовця ЗСУ Кирила Сазонова, Росія щодня мобілізує близько 1000 осіб в той час, як втрачає до 1500 на день.

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