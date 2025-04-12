Сырский назвал потери врага с начала года

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что попытки оккупантов продавить украинскую оборону оборачиваются для них рекордными потерями. Только с начала года враг потерял более 140 тысяч человек.

Кадры уничтожения оккупантов Сырский обнародовал в Telegram в субботу, 12 апреля.

Реклама

Читайте также:

Уничтожение оккупантов

По словам Сырского, с начала 2025 года потери врага в личном составе превысили 140 тысяч человек. Сейчас эта цифра составляет 140 650.

"Спасибо нашим воинам за стойкость и меткость. Борьба продолжается. Слава Украине!", — добавил он.

На видео видно, как украинские защитники уничтожают российских захватчиков на нашей земле с помощью артиллерии и дронов.

Скриншот поста Сырского

Ранее Сырский заявил, что с начала Курской операции потери России составили более 55 тысяч человек.

А по словам военнослужащего ВСУ Кирилла Сазонова, Россия ежедневно мобилизует около 1000 человек в то время, как теряет до 1500 в день.