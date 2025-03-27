Курська операція ЗСУ — Сирський назвав втрати Росії

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав досягнення Сил оборони за сім із половиною місяців Курської операції. Так, втрати ворога сягнули понад 55 тисяч осіб.

Про це Сирський повідомив у Facebook у четвер, 27 березня.

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За словами Сирського, в операційній зоні угруповання військ "Курськ" наші воїни надалі проводять оборонну операцію, аби не допустити прориву противника вглиб території України.

"З тією ж метою українські війська здійснюють результативні контратакувальні та штурмові дії", — йдеться у повідомленні.

Олександр Сирський на Сумщині. Фото: ЗСУ

Олександр Сирський на Сумщині. Фото: ЗСУ

Головком зауважив, що за понад сім місяців у Курській області противник втратив 55 тисяч осіб:

безповоротні — понад 22,2 тисячі;

санітарні — понад 31,8 тисячі;

полонені — понад 940 осіб.

"Моя шана воїнам на Курському напрямку за результативність та стійкість. Завдяки вам тримаємо "санітарну зону" на території країни-агресора, блокуємо ворога на північному кордоні Сумщини", — додав Сирський.

Головком відвідав Сумську область на тлі посилення дій противника на цьому напрямку. Сирський вивчив усі проблемні питання щодо організації забезпечення бойових дій, а також ухвалив рішення про поповнення боєприпасів, дронів та переміщення резервів.

Скриншот допису Сирського

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ знищили командно-спостережний пункт росіян у Курській області та ліквідували командира.

А підрозділи Сил безпілотних систем знищили три самохідні артилерійські установки М-1978 "Коксан", які Росія отримала від КНДР.