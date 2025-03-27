Курська операція ЗСУ — Сирський назвав втрати Росії

Сирський назвав втрати Росії за час Курської операції ЗСУ
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав досягнення Сил оборони за сім із половиною місяців Курської операції. Так, втрати ворога сягнули понад 55 тисяч осіб.
Про це Сирський повідомив у Facebook у четвер, 27 березня.
Втрати РФ в Курській області
За словами Сирського, в операційній зоні угруповання військ "Курськ" наші воїни надалі проводять оборонну операцію, аби не допустити прориву противника вглиб території України.
"З тією ж метою українські війська здійснюють результативні контратакувальні та штурмові дії", — йдеться у повідомленні.
Головком зауважив, що за понад сім місяців у Курській області противник втратив 55 тисяч осіб:
- безповоротні — понад 22,2 тисячі;
- санітарні — понад 31,8 тисячі;
- полонені — понад 940 осіб.
"Моя шана воїнам на Курському напрямку за результативність та стійкість. Завдяки вам тримаємо "санітарну зону" на території країни-агресора, блокуємо ворога на північному кордоні Сумщини", — додав Сирський.
Головком відвідав Сумську область на тлі посилення дій противника на цьому напрямку. Сирський вивчив усі проблемні питання щодо організації забезпечення бойових дій, а також ухвалив рішення про поповнення боєприпасів, дронів та переміщення резервів.
Нагадаємо, нещодавно ЗСУ знищили командно-спостережний пункт росіян у Курській області та ліквідували командира.
А підрозділи Сил безпілотних систем знищили три самохідні артилерійські установки М-1978 "Коксан", які Росія отримала від КНДР.
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