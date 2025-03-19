Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Підрозділи СБС атакували рідкісні САУ "Коксан" на Курщині arrow

Підрозділи СБС атакували рідкісні САУ "Коксан" на Курщині

19 березня 2025 08:29
Анастасія Постоєнко - Редактор
ЗСУ знищили три північнокорейські САУ Коксан на Курщині
Заховані в лісі САУ "Коксан". Фото: скриншот
Анастасія Постоєнко - Редактор

Аеророзвідники 14-го окремого полку безпілотної авіації спільно з українськими артилеристами виявили та знищили в Курській області три самохідні артилерійські установки М-1978 "Коксан". Це рідкісні екземпляри самохідних артилерійських установок, які були передані російській армії Північною Кореєю.

Про це повідомили у пресслужбі Сил безпілотних систем Збройних сил України

Читайте також:

Українські військові вдало виявили та знищили три рідкісні САУ "Коксан"

Ворожа техніка була ретельно замаскована серед дерев, а для додаткового захисту окупанти встановили спеціальні протидронові решітки, відомі як "мангали". Оператори українських безпілотників виявили позиції цих установок і скоригували вогонь артилерії, яка використала осколково-фугасні та касетні боєприпаси для їхнього знищення.

Коксан Курська область
Коксан. Фото: скриншот

Військові зазначили, що це вже другий випадок вдалої ліквідації САУ "Коксан" в ході війни. Перший випадок успішної атаки був підтверджений в лютому 2025 року. Тоді САУ "Коксан" влучно атакували на Луганщині оператори 412-го полку "NEMESIS" Сил безпілотних систем.

Що відомо про САУ "Коксан"

М1978 "Коксан" є однією з найдальнобійніших артилерійських систем, створених у Північній Кореї. Її 170-мм гармата може завдавати ударів на відстані до 60 км. Історично ця зброя була розроблена для обстрілу Сеула з території КНДР, але тепер використовується росіянами у війні проти України, намагаючись компенсувати власні втрати в артилерії.

Нагадаємо, на Кінбурській косі українські військові вдало атакували дві ворожі гармати.

А на Запорізькому напрямку бійці ГУР знищили "Град" та "Стрєлу"

ЗСУ КНДР військова техніка Курська область Сили безпілотних систем ЗСУ САУ
Реклама
Реклама
Реклама