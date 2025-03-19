ЗСУ знищили три північнокорейські САУ Коксан на Курщині

Заховані в лісі САУ "Коксан". Фото: скриншот

Аеророзвідники 14-го окремого полку безпілотної авіації спільно з українськими артилеристами виявили та знищили в Курській області три самохідні артилерійські установки М-1978 "Коксан". Це рідкісні екземпляри самохідних артилерійських установок, які були передані російській армії Північною Кореєю.

Про це повідомили у пресслужбі Сил безпілотних систем Збройних сил України.

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Ворожа техніка була ретельно замаскована серед дерев, а для додаткового захисту окупанти встановили спеціальні протидронові решітки, відомі як "мангали". Оператори українських безпілотників виявили позиції цих установок і скоригували вогонь артилерії, яка використала осколково-фугасні та касетні боєприпаси для їхнього знищення.

Коксан. Фото: скриншот

Військові зазначили, що це вже другий випадок вдалої ліквідації САУ "Коксан" в ході війни. Перший випадок успішної атаки був підтверджений в лютому 2025 року. Тоді САУ "Коксан" влучно атакували на Луганщині оператори 412-го полку "NEMESIS" Сил безпілотних систем.

Що відомо про САУ "Коксан"

М1978 "Коксан" є однією з найдальнобійніших артилерійських систем, створених у Північній Кореї. Її 170-мм гармата може завдавати ударів на відстані до 60 км. Історично ця зброя була розроблена для обстрілу Сеула з території КНДР, але тепер використовується росіянами у війні проти України, намагаючись компенсувати власні втрати в артилерії.

Нагадаємо, на Кінбурській косі українські військові вдало атакували дві ворожі гармати.

А на Запорізькому напрямку бійці ГУР знищили "Град" та "Стрєлу".