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Бійці ВМС знищили дві ворожі гармати — ефектне відео

18 березня 2025 15:04
Карина Приходько - Редактор
Втрати окупантів на фронті — ВМС знищили гармати РФ
Знищення російських гармат. Фото: скриншот з відео
Карина Приходько - Редактор

Бійці Військово-морських сил Збройних сил знищили дві ворожі гармати. Це трапилось на Кінбурнській косі. 

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил ЗСУ у вівторок, 18 березня. 

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"Мінус дві ворожі гармати — влучна робота підрозділу безпілотних систем ВМС ЗС України на Кінбурнській косі", — йдеться у повідомленні. 

Українські військові наголосили, що вони не зупиняються та б'ють окупантів на українській землі до останнього. 

Нагадаємо, раніше бійці ГУР знищили на Запоріжжі ворожі "Град" і "Стрєлу"

Крім того, розвідники "Маґури" спалили майстерню російських морпіхів 155 бригади.

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