Втрати окупантів на фронті — ВМС знищили гармати РФ

Бійці ВМС знищили дві ворожі гармати — ефектне відео
Бійці Військово-морських сил Збройних сил знищили дві ворожі гармати. Це трапилось на Кінбурнській косі.
Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил ЗСУ у вівторок, 18 березня.
Знищення гармат росіян на Кінбурнській косі
"Мінус дві ворожі гармати — влучна робота підрозділу безпілотних систем ВМС ЗС України на Кінбурнській косі", — йдеться у повідомленні.
Українські військові наголосили, що вони не зупиняються та б'ють окупантів на українській землі до останнього.
Нагадаємо, раніше бійці ГУР знищили на Запоріжжі ворожі "Град" і "Стрєлу".
Крім того, розвідники "Маґури" спалили майстерню російських морпіхів 155 бригади.
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