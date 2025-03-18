Втрати окупантів на фронті — ВМС знищили гармати РФ

Знищення російських гармат. Фото: скриншот з відео

Бійці Військово-морських сил Збройних сил знищили дві ворожі гармати. Це трапилось на Кінбурнській косі.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил ЗСУ у вівторок, 18 березня.

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"Мінус дві ворожі гармати — влучна робота підрозділу безпілотних систем ВМС ЗС України на Кінбурнській косі", — йдеться у повідомленні.

Українські військові наголосили, що вони не зупиняються та б'ють окупантів на українській землі до останнього.

Нагадаємо, раніше бійці ГУР знищили на Запоріжжі ворожі "Град" і "Стрєлу".

Крім того, розвідники "Маґури" спалили майстерню російських морпіхів 155 бригади.