Потери оккупантов на фронте — ВМС уничтожили пушки РФ

Бойцы ВМС уничтожили две вражеские пушки — эффектное видео
Бойцы Военно-морских сил Вооруженных сил уничтожили две вражеские пушки. Это случилось на Кинбурнской косе.
Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил ВСУ во вторник, 18 марта.
Уничтожение пушек россиян на Кинбурнской косе
"Минус две вражеские пушки — точная работа подразделения беспилотных систем ВМС ВС Украины на Кинбурнской косе", — говорится в сообщении.
Украинские военные отметили, что они не останавливаются и бьют оккупантов на украинской земле до последнего.
Напомним, ранее бойцы ГУР уничтожили в Запорожье вражеские "Град" и "Стрелу".
Кроме того, разведчики "Магуры" сожгли мастерскую российских морпехов 155 бригады.
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