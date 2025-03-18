Потери оккупантов на фронте — ВМС уничтожили пушки РФ

Уничтожение российских пушек. Фото: скриншот из видео

Бойцы Военно-морских сил Вооруженных сил уничтожили две вражеские пушки. Это случилось на Кинбурнской косе.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил ВСУ во вторник, 18 марта.

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"Минус две вражеские пушки — точная работа подразделения беспилотных систем ВМС ВС Украины на Кинбурнской косе", — говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что они не останавливаются и бьют оккупантов на украинской земле до последнего.

Напомним, ранее бойцы ГУР уничтожили в Запорожье вражеские "Град" и "Стрелу".

Кроме того, разведчики "Магуры" сожгли мастерскую российских морпехов 155 бригады.