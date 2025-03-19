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Подразделения СБС атаковали редкие САУ "Коксан" на Курщине

19 марта 2025 08:29
Анастасия Постоенко - Редактор
ВСУ уничтожили три северокорейские САУ Коксан на Курщине
Спрятанные в лесу САУ "Коксан". Фото: скриншот
Анастасия Постоенко - Редактор

Аэроразведчики 14-го отдельного полка беспилотной авиации совместно с украинскими артиллеристами обнаружили и уничтожили в Курской области три самоходные артиллерийские установки М-1978 "Коксан". Это редкие экземпляры самоходных артиллерийских установок, которые были переданы российской армии Северной Кореей.

Об этом сообщили в пресс-службе Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины.

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Вражеская техника была тщательно замаскирована среди деревьев, а для дополнительной защиты оккупанты установили специальные противодроновые решетки, известные как "мангалы". Операторы украинских беспилотников обнаружили позиции этих установок и скорректировали огонь артиллерии, которая использовала осколочно-фугасные и кассетные боеприпасы для их уничтожения.

Коксан Курська область
Коксан. Фото: скриншот

Военные отметили, что это уже второй случай удачной ликвидации САУ "Коксан" в ходе войны. Первый случай успешной атаки был подтвержден в феврале 2025 года. Тогда САУ "Коксан" метко атаковали на Луганщине операторы 412-го полка "NEMESIS" Сил беспилотных систем.

Что известно о САУ "Коксан"

М1978 "Коксан" является одной из самых дальнобойных артиллерийских систем, созданных в Северной Корее. Ее 170-мм пушка может наносить удары на расстоянии до 60 км. Исторически это оружие было разработано для обстрела Сеула с территории КНДР, но теперь используется россиянами в войне против Украины, пытаясь компенсировать собственные потери в артиллерии.

Напомним, на Кинбурской косе украинские военные удачно атаковали две вражеские пушки.

А на Запорожском направлении бойцы ГУР уничтожили "Град" и "Стрелу".

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