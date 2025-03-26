ЗСУ уразили командно-спостережний пункт РФ у Курській області
Українські військові знищили командно-спостережний пункт російських окупантів у Курській області. Також воїни ЗСУ ліквідували командира армії РФ.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у середу, 26 березня.
ЗСУ знищили командно-спостережний пункт на Курщині
За даними Генштабу, Сили оборони України успішно уразили та знищили командно-спостережний пункт батальйону 9-го мотострілецького полку 18-ї мотострілецької дивізії в районі Вікторівка — Успенівка, що на території Росії (Курська область).
Крім того, серед ліквідованого особового складу російських загарбників був і командир 1-го батальйону 9-го мсп.
Нагадаємо, що нещодавно оператори батальйону безпілотних систем "Стрікс" у складі 47 ОМБр "Маґура" розбили 14 одиниць техніки росіян на Курському напрямку.
Крім того, у боях між українськими захисниками та російськими окупантами загинув відомий російський параспортсмен.
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