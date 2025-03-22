На Курщині українські бійці розбили техніку росіян — відео

Горить російський танк. Фото: скриншот

Українські оборонці продовжують нищити ворога та його техніку. Оператори батальйону безпілотних систем "Стрікс" у складі 47 ОМБр "Маґура" розбили 14 одиниць техніки росіян на Курському напрямку.

Відео опублікувала пресслужба 47 окремої механізованої бригади в Telegram в суботу, 22 березня.

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Як зазначається у повідомленні, оператори ББС "Стрікс" за день знищили або пошкодили 14 одиниць техніки. Серед них — танки, БТРи, ББМи та інша техніка ворога.

"В полях, на дорогах, у посадках — від пильного ока, швидких лопастей FPV та "вибухового настрою" наших пілотів не сховатись. Дорозвідка, виявлення цілі, швидкий виліт, прискорення, удар — вибухівка розносить окупантів на друзки", — зазначають у 47 ОМБр.

Нагадаємо, командування ДШВ оприлюднило роботу саперів 46 окремої аеромобільної бригади. Захисники показали, як виглядає поле бою їхніми очима.

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