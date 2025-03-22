На Курщине украинские бойцы разбили технику россиян — видео

Горит российский танк. Фото: скриншот

Украинские защитники продолжают уничтожать врага и его технику. Операторы батальона беспилотных систем "Стрикс" в составе 47 ОМБр "Магура" разбили 14 единиц техники россиян на Курском направлении.

Видео опубликовала пресс-служба 47 отдельной механизированной бригады в Telegram в субботу, 22 марта.

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Как отмечается в сообщении, операторы ББС "Стрикс" за день уничтожили или повредили 14 единиц техники. Среди них — танки, БТРы, ББМы и другая техника врага.

"В полях, на дорогах, в посадках — от зоркого глаза, быстрых лопастей FPV и "взрывного настроения" наших пилотов не спрятаться. Доразведка, обнаружение цели, быстрый вылет, ускорение, удар — взрывчатка разносит оккупантов в щепки", — отмечают в 47 ОМБр.

Напомним, командование ДШВ обнародовало работу саперов 46 отдельной аэромобильной бригады. Защитники показали, как выглядит поле боя их глазами.

Также в ГПСУ показали, как украинские защитники ликвидируют российских захватчиков. Пограничники уничтожили вражескую технику в Луганской области.