У ДПСУ показали кадри ліквідації окупантів на Луганщині

Авто російських окупантів. Фото: скриншот з відео

Українські захисники продовжують ліквідовувати російських загарбників та їхню техніку на нашій землі. Так, прикордонники знищили ворожу техніку в Луганській області.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ у Telegram у п'ятницю, 21 березня.

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Знищення окупантів

У Луганській області прикордонники підрозділу швидкого реагування "Шквал" знищили техніку окупантів та ліквідували особовий склад ворога. Для цього захисники використали FPV-дрони.

На відео видно, як безпілотники влучають у російську техніку, знищуючи її одну за одною.

Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, ЗСУ знищили окупантів у Скадовську на Херсонщині, які перебували у дитячому таборі.

Також сьогодні на нафтобазі "Кавказька" в Краснодарському краї Росії пролунав вибух.