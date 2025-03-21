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На Луганщині прикордонники вдарили FPV-дронами по ворогу — відео

21 березня 2025 13:11
Євгенія Брюховецька - редактор
У ДПСУ показали кадри ліквідації окупантів на Луганщині
Авто російських окупантів. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Українські захисники продовжують ліквідовувати російських загарбників та їхню техніку на нашій землі. Так, прикордонники знищили ворожу техніку в Луганській області.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ у Telegram у п'ятницю, 21 березня.

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Знищення окупантів

У Луганській області прикордонники підрозділу швидкого реагування "Шквал" знищили техніку окупантів та ліквідували особовий склад ворога. Для цього захисники використали FPV-дрони.

На відео видно, як безпілотники влучають у російську техніку, знищуючи її одну за одною. 

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Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, ЗСУ знищили окупантів у Скадовську на Херсонщині, які перебували у дитячому таборі.

Також сьогодні на нафтобазі "Кавказька" в Краснодарському краї Росії пролунав вибух. 

прикордонники Луганська область окупанти війна в Україні фронт
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