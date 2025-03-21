В ГПСУ показали кадры ликвидации оккупантов на Луганщине

Авто российских оккупантов. Фото: скриншот из видео

Украинские защитники продолжают ликвидировать российских захватчиков и их технику на нашей земле. Так, пограничники уничтожили вражескую технику в Луганской области.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в пятницу, 21 марта.

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В Луганской области пограничники подразделения быстрого реагирования "Шквал" уничтожили технику оккупантов и ликвидировали личный состав врага. Для этого защитники использовали FPV-дроны.

На видео видно, как беспилотники попадают в российскую технику, уничтожая ее одну за другой.

Скриншот поста ГПСУ

Напомним, ВСУ уничтожили оккупантов в Скадовске Херсон ской области, которые находились в детском лагере.

Также сегодня на нефтебазе "Кавказская" в Краснодарском крае России прогремел взрыв.