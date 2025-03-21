В ГПСУ показали кадры ликвидации оккупантов на Луганщине

На Луганщине пограничники ударили FPV-дронами по врагу — видео
Украинские защитники продолжают ликвидировать российских захватчиков и их технику на нашей земле. Так, пограничники уничтожили вражескую технику в Луганской области.
Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в пятницу, 21 марта.
Уничтожение оккупантов
В Луганской области пограничники подразделения быстрого реагирования "Шквал" уничтожили технику оккупантов и ликвидировали личный состав врага. Для этого защитники использовали FPV-дроны.
На видео видно, как беспилотники попадают в российскую технику, уничтожая ее одну за другой.
Напомним, ВСУ уничтожили оккупантов в Скадовске Херсон ской области, которые находились в детском лагере.
Также сегодня на нефтебазе "Кавказская" в Краснодарском крае России прогремел взрыв.
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