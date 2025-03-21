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На нафтобазі у Краснодарському краї стався повторний вибух

21 березня 2025 08:00
Карина Приходько - Редактор
Вибух на нафтобазі у Краснодарському краї — що відомо
Пожежа на нафтобазі в Росії. Фото: скриншот з відео
Карина Приходько - Редактор

На нафтобазі "Кавказька" в Краснодарському краї Росії трапився повторний вибух, яку 19 березня атакували дрони. Постраждали щонайменше дві особи.

Про це повідомляють росЗМІ. 

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Як пишуть Telegram-канали, все трапилося через розгерметизацію резервуара, який горить. Частина нафти потрапила на техніку та двох працівників. 

Так, загальна площа пожежі значно збільшилась і в її гасінні беруть участь понад 450 осіб та 181 одиниця техніки. Місцева влада рекомендувала жителям Кавказького району не виходити на вулицю та не відчиняти вікна.

Зазначимо, що йдеться про нафтобазу "Кавказька", яку вночі 19 березня атакували безпілотники. 

Крім того, росЗМІ пишуть, що цієї ночі невідомі дрони атакували аеродром "Маринівка" у Волгоградській області.

Нагадаємо, 21 березня газовимірювальна станція "Суджа" опинилася під атакою. На місці зафіксували сильну пожежу. 

Також відомо, що 20 березня СБУ і ССО уразили російський аеродром "Енгельс". Там дислокуються бомбардувальники, які обстрілюють Україну.

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