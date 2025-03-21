Взрыв на нефтебазе в Краснодарском крае — что известно

Пожар на нефтебазе в России. Фото: скриншот из видео

На нефтебазе "Кавказская" в Краснодарском крае России произошел повторный взрыв, которую 19 марта атаковали дроны. Пострадали по меньшей мере два человека.

Об этом сообщают росСМИ.

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Как пишут Telegram-каналы, все случилось из-за разгерметизации резервуара, который горит. Часть нефти попала на технику и двух работников.

Так, общая площадь пожара значительно увеличилась и в его тушении участвуют более 450 человек и 181 единица техники. Местные власти рекомендовали жителям Кавказского района не выходить на улицу и не открывать окна.

Отметим, что речь идет о нефтебазе "Кавказская", которую ночью 19 марта атаковали беспилотники.

Кроме того, росСМИ пишут, что этой ночью неизвестные дроны атаковали аэродром "Мариновка" в Волгоградской области.

Напомним, 21 марта газоизмерительная станция "Суджа" оказалась под атакой. На месте зафиксировали сильный пожар.

Также известно, что 20 марта СБУ и ССО поразили российский аэродром "Энгельс". Там дислоцируются бомбардировщики, которые обстреливают Украину.