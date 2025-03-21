Взрыв на нефтебазе в Краснодарском крае — что известно

На нефтебазе в Краснодарском крае произошел повторный взрыв
На нефтебазе "Кавказская" в Краснодарском крае России произошел повторный взрыв, которую 19 марта атаковали дроны. Пострадали по меньшей мере два человека.
Об этом сообщают росСМИ.
Взрыв на нефтебазе в Краснодарском крае РФ 21 марта
Как пишут Telegram-каналы, все случилось из-за разгерметизации резервуара, который горит. Часть нефти попала на технику и двух работников.
Так, общая площадь пожара значительно увеличилась и в его тушении участвуют более 450 человек и 181 единица техники. Местные власти рекомендовали жителям Кавказского района не выходить на улицу и не открывать окна.
Отметим, что речь идет о нефтебазе "Кавказская", которую ночью 19 марта атаковали беспилотники.
Кроме того, росСМИ пишут, что этой ночью неизвестные дроны атаковали аэродром "Мариновка" в Волгоградской области.
Напомним, 21 марта газоизмерительная станция "Суджа" оказалась под атакой. На месте зафиксировали сильный пожар.
Также известно, что 20 марта СБУ и ССО поразили российский аэродром "Энгельс". Там дислоцируются бомбардировщики, которые обстреливают Украину.
Читайте Новини.LIVE!