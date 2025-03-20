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СБУ і ССО уразили російський аеродром "Енгельс" — відео

20 березня 2025 13:07
Карина Приходько - Редактор
Енгельс атакували дрони 20 березня — росіяни втратили ракети
Вибухи на російському аеродромі "Енгельс". Фото: скриншот з відео
Карина Приходько - Редактор

Бійці Служби безпеки та Сил спеціальних операцій вночі 20 березня завдали удару по аеродромі "Енгельс" в Саратовській області Росії. Там дислокуються бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3 та Ту-160, які обстрілюють Україну.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на джерела в СБУ.

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Джерела розповіли, що цей аеродром є ключовою базою стратегічної авіації Росії. Там дислокуються бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3 та Ту-160, а також розміщені склади з ФАБ, КАБ та крилатими ракетами. Як відомо, саме з нього злітають літаки, які завдають ракетних ударів по Україні. 

Зазначається, що внаслідок успішної атаки дронів СБУ та ССО в районі аеродрому зафіксовано пожежу, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів. Джерелами повідомили, що російська ППО діяла неефективно та влучала ракетами по цивільних будівлях та інфраструктурних об'єктах в містах Саратов та Енгельс. 

"СБУ з побратимами продовжує з хірургічної точністю відпрацьовувати по ключових військових об’єктах РФ, які є абсолютно законними військовими цілями. Такі спецоперації зменшують можливості ворога тероризувати українські міста ракетними ударами", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, через пожежу після нічної атаки 20 березня в Енгельсі евакуйовують мешканців.

Водночас Росавіація повідомила про тимчасове припинення роботи аеропортів Саратова і Самари.

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