Энгельс атаковали дроны 20 марта — россияне потеряли ракеты

Взрывы на российском аэродроме "Энгельс". Фото: скриншот из видео

Бойцы Службы безопасности и Сил специальных операций ночью 20 марта нанесли удар по аэродрому "Энгельс" в Саратовской области России. Там дислоцируются бомбардировщики Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160, которые обстреливают Украину.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на источники в СБУ.

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Источники рассказали, что этот аэродром является ключевой базой стратегической авиации России. Там дислоцируются бомбардировщики Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160, а также размещены склады с ФАБ, КАБ и крылатыми ракетами. Как известно, именно с него взлетают самолеты, которые наносят ракетные удары по Украине.

Отмечается, что в результате успешной атаки дронов СБУ и ССО в районе аэродрома зафиксирован пожар, взрывы и вторичная детонация боеприпасов. Источники сообщили, что российская ПВО действовала неэффективно и попадала ракетами по гражданским зданиям и инфраструктурным объектам в городах Саратов и Энгельс.

"СБУ с побратимами продолжает с хирургической точностью отрабатывать удары по ключевым военным объектам РФ, которые являются абсолютно законными военными целями. Такие спецоперации уменьшают возможности врага терроризировать украинские города ракетными ударами", — сообщил информированный источник в СБУ.

Напомним, из-за пожара после ночной атаки 20 марта в Энгельсе эвакуируют жителей.

В то же время Росавиация сообщила о временном прекращении работы аэропортов Саратова и Самары.