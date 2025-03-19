Дитячий табір Орлятко у Скадовську — партизани АТЕШ повідомили про удар ЗСУ по скупченню росіян

Після удару по табору спалахнула пожежа. Фото: АТЕШ

Збройні сили України (ЗСУ) знищили окупантів у дитячому таборі у Скадовську на Херсонщині. Там знаходився на відновленні особовий склад російської армії.

Про це повідомили партизани руху "АТЕШ" в Telegram у середу, 19 березня.

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Знищення окупантів у Скадовську

За інформацією партизанів, удар по розташуванню окупантів у дитячому таборі "Орлятко" здійснили 16 березня.

"Там саме знаходився на відновленні особовий склад. Після удару втрати росіян склали понад 10 двохсот і кілька десятків трьохсотих", — йдеться у повідомленні.

В АТЕШ підкреслили, що окупанти цинічно ховалися у дитячому таборі, приховуючи цей об'єкт.

"Але справедливості уникнути їм не вдалося", — підсумували агенти.

Місцерозташування табору "Орлятко" в окупованому Скадовську. Фото: АТЕШ

Раніше агенти руху "АТЕШ" успішно атакували залізничну інфраструктуру біля населеного пункту Столбове Джанкойського району. Також партизани проникли до військової частини під Москвою і спалили там автобус.