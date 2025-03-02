Під Москвою партизани вчинили пожежу у військовій частині

Партизани підпалили військовий автобус під Москвою — відео
У Московській області в ніч проти неділі, 2 березня, партизани руху "АТЕШ" проникли до військової частини росіян. Там вони спалили автобус окупантів.
Про це повідомляє пресслужба АТЕШ у Telegram.
Спалили автобус військової частини
"Наш агент проник на територію однієї з військових частин і просто під носом у військового патруля знищив транспорт окупантів. Після чого успішно зник", — йдеться у повідомленні.
У партизанському русі уточнили, що після пожежі в частині почалася паніка, а командири почали шукати винних серед своїх же військовослужбовців. Водночас командування намагається зам'яти інцидент, але такі випадки повторюються все частіше.
"Війна приходить у російський тил, і ніяка охорона не зможе цьому перешкодити.Блискуча робота нашого агента, яка знову показала слабкість російської армії навіть у глибокому тилу", — додали в АТЕШ.
Нагадаємо, днями у тимчасово окупованому Маріуполі партизани підірвали автомобіль працівника ФСБ.
А в січні у Тверській області Росії партизани здійснили диверсію на залізниці біля ракетно-артилерійського складу.
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