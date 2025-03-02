Під Москвою партизани вчинили пожежу у військовій частині

Пожежа у військовій частині. Фото: АТЕШ

У Московській області в ніч проти неділі, 2 березня, партизани руху "АТЕШ" проникли до військової частини росіян. Там вони спалили автобус окупантів.

Про це повідомляє пресслужба АТЕШ у Telegram.

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"Наш агент проник на територію однієї з військових частин і просто під носом у військового патруля знищив транспорт окупантів. Після чого успішно зник", — йдеться у повідомленні.

Пожежа у частині. Фото: АТЕШ

Пожежа у частині. Фото: АТЕШ

У партизанському русі уточнили, що після пожежі в частині почалася паніка, а командири почали шукати винних серед своїх же військовослужбовців. Водночас командування намагається зам'яти інцидент, але такі випадки повторюються все частіше.

"Війна приходить у російський тил, і ніяка охорона не зможе цьому перешкодити.Блискуча робота нашого агента, яка знову показала слабкість російської армії навіть у глибокому тилу", — додали в АТЕШ.

Скриншот допису АТЕШ

Нагадаємо, днями у тимчасово окупованому Маріуполі партизани підірвали автомобіль працівника ФСБ.

А в січні у Тверській області Росії партизани здійснили диверсію на залізниці біля ракетно-артилерійського складу.