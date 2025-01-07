У Криму партизани викрили військовий штаб РФ

Військова техніка РФ в Криму. Фото: скриншот з відео

Агенти руху "АТЕШ" виявили нове місце дислокації російських військових у санаторії, розташованому в Сакському районі Криму. Там зафіксували особовий склад та військову техніку окупантів.

Про це повідомив рух "АТЕШ" в Telegram.

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Партизани повідомили, що російський штаб розташований у Сакському районі Криму на вулиці Морська. На території санаторію зафіксували безліч вантажної військової техніки, особовий склад у військовій формі та посилену охорону.

"Нашим агентам вдалося добути безліч цінної інформації. Наразі встановлюється точний військовий підрозділ, розміщений на цьому об'єкті. Координати об'єкта: 45.112867, 33.537766", — йдеться у повідомленні.

В "АТЕШ" наголосили, що окупанти прикриваються цивільними, розміщуючи свої об'єкти в курортній зоні, оточеній санаторіями та житловими будинками. Це не тільки загрожує безпеці місцевих жителів, а й є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

За словами партизанів, усі інформацію, яку їм вдалося зібрати, вони передали "в потрібні руки". Вони впевнені, що незабаром окупантів там вже не буде.

Нагадаємо, нещодавно "АТЕШ" повідомив, що між окупантами на ТОТ почастішали випадки етнічних конфліктів. Протистояння, зокрема, відбувається між росіянами та кавказцями.

Також ми писали, що агенти руху "АТЕШ" провели диверсію на залізниці біля ракетно-артилерійського складу в Тверській області Росії. Ця ділянка шляху використовується для постачання на фронт боєприпасів.