На окупованих територіях зростає кількість етнічних конфліктів серед окупантів

Між окупантами на ТОТ почастішали випадки етнічних конфліктів
Партизани на тимчасово окупованих територіях Запорізької області повідомляють про етнічні конфлікти між військовими РФ. Протистояння відбувається між росіянами та кавказцями.
Про це повідомила пресслужба АТЕШ у Telegram.
Конфлікти в окупантів
Так, у 70-му мотострілецькому полку РФ на Запоріжжі в підрозділі між росіянами та представниками кавказьких народів регулярно стаються випадки словесних образ на тлі національної приналежності, а також фізичні розправи.
Зокрема, у полку є безліч налаштованих проти Путіна солдатів, які протидіють командуванню — організовують диверсії в тилу, пошкоджуючи техніку в місцях дислокації підрозділу.
"Ми дякуємо тим російським військовослужбовцям, які вже приєдналися до руху "АТЕШ" і допомагають боротися зі злочинним режимом", — зазначили партизани.
Нагадаємо, російські окупанти протягом останніх тижнів менше використовують бронетехніку під час штурмів.
Крім того, війська РФ втратили ініціативу на відтинку фронту в Харківській області через невдалі атаки та несприятливу погоду.
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