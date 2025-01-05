На окупованих територіях зростає кількість етнічних конфліктів серед окупантів

Окупанти. Фото: росЗМІ

Партизани на тимчасово окупованих територіях Запорізької області повідомляють про етнічні конфлікти між військовими РФ. Протистояння відбувається між росіянами та кавказцями.

Про це повідомила пресслужба АТЕШ у Telegram.

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Так, у 70-му мотострілецькому полку РФ на Запоріжжі в підрозділі між росіянами та представниками кавказьких народів регулярно стаються випадки словесних образ на тлі національної приналежності, а також фізичні розправи.

Зокрема, у полку є безліч налаштованих проти Путіна солдатів, які протидіють командуванню — організовують диверсії в тилу, пошкоджуючи техніку в місцях дислокації підрозділу.

"Ми дякуємо тим російським військовослужбовцям, які вже приєдналися до руху "АТЕШ" і допомагають боротися зі злочинним режимом", — зазначили партизани.

Скриншот допису АТЕШ

Нагадаємо, російські окупанти протягом останніх тижнів менше використовують бронетехніку під час штурмів.

Крім того, війська РФ втратили ініціативу на відтинку фронту в Харківській області через невдалі атаки та несприятливу погоду.