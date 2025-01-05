На оккупированных территориях растет количество этнических конфликтов среди оккупантов

Оккупанты. Фото: росСМИ

Партизаны на временно оккупированных территориях Запорожской области сообщают об этнических конфликтах между военными РФ. Противостояние происходит между русскими и кавказцами.

Об этом сообщила пресс-служба АТЭШ в Telegram.

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Так, в 70-м мотострелковом полку РФ в Запорожье в подразделении между русскими и представителями кавказских народов регулярно происходят случаи словесных оскорблений на фоне национальной принадлежности, а также физические расправы.

В частности, в полку множество настроенных против Путина солдат, которые противодействуют командованию — организовывают диверсии в тылу, повреждая технику в местах дислокации подразделения.

"Мы благодарим тех российских военнослужащих, которые уже присоединились к движению "АТЭШ" и помогают бороться с преступным режимом", — отметили партизаны.

Скриншот поста АТЕШ

Напомним, российские оккупанты в течение последних недель меньше используют бронетехнику во время штурмов.

Кроме того, войска РФ потеряли инициативу на отрезке фронта в Харьковской области из-за неудачных атак и неблагоприятной погоды.