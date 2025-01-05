На оккупированных территориях растет количество этнических конфликтов среди оккупантов

Между оккупантами на ВОТ участились случаи этнических конфликтов
Партизаны на временно оккупированных территориях Запорожской области сообщают об этнических конфликтах между военными РФ. Противостояние происходит между русскими и кавказцами.
Об этом сообщила пресс-служба АТЭШ в Telegram.
Конфликты у оккупантов
Так, в 70-м мотострелковом полку РФ в Запорожье в подразделении между русскими и представителями кавказских народов регулярно происходят случаи словесных оскорблений на фоне национальной принадлежности, а также физические расправы.
В частности, в полку множество настроенных против Путина солдат, которые противодействуют командованию — организовывают диверсии в тылу, повреждая технику в местах дислокации подразделения.
"Мы благодарим тех российских военнослужащих, которые уже присоединились к движению "АТЭШ" и помогают бороться с преступным режимом", — отметили партизаны.
Напомним, российские оккупанты в течение последних недель меньше используют бронетехнику во время штурмов.
Кроме того, войска РФ потеряли инициативу на отрезке фронта в Харьковской области из-за неудачных атак и неблагоприятной погоды.
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