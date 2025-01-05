Окупанти менше використовують бронетехніку на фронті

Розбита бронетехніка РФ. Ілюстративне фото: Генштаб

Російські окупанти протягом останніх тижнів почали менше використовувати бронетехніку під час штурмів. Ймовірно, на активних ділянках фронту ворог зазнає значних втрат у техніці.

Про це пише ISW.

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Аналітики вважають, що зменшення використання бронетехніки пов’язане зі спробами зберегти техніку, тому що радянські запаси зменшуються.

Це відбувається на Курахівському та Покровському напрямках після значних втрат техніки Росії у жовтні та листопаді 2024 року. Наразі російські війська переважно перейшли до використання піхоти для атак у цьому районі, а бронетехніку застосовують здебільшого як вогневу підтримку піхотних штурмів.

Також росіяни все частіше почали використовувати електричні скутери, мотоцикли і квадроцикли, аби компенсувати втрати бронетехніки.

Нагадаємо, російські війська втратили ініціативу на відтинку фронту в Харківській області. Причиною цього стали невдалі атаки та несприятлива погода.

Також аналітики ISW підсумували здобутки та невдачі Росії у 2024 році.